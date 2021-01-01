قد تدعم سامسونج ساعات Galaxy Watch العام المقبل بشاشات microLED

كشفت أحدث التقارير عن توقعات جديدة حول إمكانية تحول سامسونج لإستخدام تقنية microLED في ساعات Galaxy Watch الذكية المقرر إطلاقها في 2024.
تعد العملاق الكوري سامسونج المورد الأول لشاشات OLED في العالم للشركات المصنعة للهواتف الذكية أو الساعات، أيضاً تعتمد ابل على سامسونج كمورد رئيسي لشاشات OLED في ساعات ابل الذكية.
وتؤكد أحدث التقارير على أن سامسونج قد بدأت في العمل على التوسع في تطوير شاشات microLED لتحقيق الريادة في الأسواق أيضاً خلال الفترة القادمة.
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