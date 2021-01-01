قد تدعم سامسونج ساعات Galaxy Watch العام المقبل بشاشات microLED

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صورة الخبر: Galaxy Watch
Galaxy Watch

كشفت أحدث التقارير عن توقعات جديدة حول إمكانية تحول سامسونج لإستخدام تقنية microLED في ساعات Galaxy Watch الذكية المقرر إطلاقها في 2024.

تعد العملاق الكوري سامسونج المورد الأول لشاشات OLED في العالم للشركات المصنعة للهواتف الذكية أو الساعات، أيضاً تعتمد ابل على سامسونج كمورد رئيسي لشاشات OLED في ساعات ابل الذكية.

وتؤكد أحدث التقارير على أن سامسونج قد بدأت في العمل على التوسع في تطوير شاشات microLED لتحقيق الريادة في الأسواق أيضاً خلال الفترة القادمة.

وتقدم سامسونج للأسواق في الوقت الحالي إصدارات الشركة من أجهزة التلفاز المميزة بشاشات microLED، ولقد بدأت الشركة في تسويق هذه التقنية أيضاً للساعات الذكية.

أيضاً يشير تقرير جديد إلى أن التغيير المرتقب من ابل أو سامسونج إلى شاشات microLED في الساعات الذكية لن يأتي هذا العام، حيث تقدم كلا الشركتين تحديثات طفيفة في الجيل القادم من الساعات الذكية، بينما يأتي التحديث الهام وإستبدال شاشات OLED بالتقنية الجديدة في إصدارات العام المقبل من ساعات Galaxy Watch وأيضاً ساعات ابل.

المصدر: بوابه المتميز

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