تدعم سامسونج هاتف Galaxy S23 Ultra بتحسينات في آداء التثبيت البصري



Galaxy S23 Ultra Galaxy S23 Ultra

تستمر التسريبات في تسليط الأضواء على إصدار سامسونج القادم Galaxy S23 Ultra، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن سامسونج تدعم هذا الإصدار بتحسينات في آداء التثبيت البصري والتركيز التلقائي في الكاميرة.



أشارت التسريبات السابقة إلى أن سامسونج لن تقدم هاتف Galaxy S23 Ultra بالكثير من التغييرات في التصميم عن الإصدار السابق، كما أكد إعلان تشويقي على أن الترقية المقدمة من العملاق الكوري في هذا الإصدار تستهدف تحسين آداء الكاميرة بشكل خاص.



ويأتي تقرير جديد اليوم ليؤكد على تفاصيل أكثر دقة حول كاميرة Galaxy S23 Ultra، حيث تقدم سامسونج هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل.

قد يعجبك أيضا...

أيضاً أوضحت تسريبات “Ice Universe” أن ميزة التركيز التلقائي لن تمثل مشكلة في هاتف S23 Ultra، فعلى عكس الإصدارات السابقة من هواتف Ultra التي واجهت مشكلة في الضبط التلقائي وتم معالجتها لاحقاً بتحديث البرمجيات، فإن سامسونج تجلب ترقية في الإصدار الجديد لميزة التثبيت البصري في الكاميرة.من جانب أخر تقدم سامسونج إصدار Ultra هذا العام بتحسينات في المكبرات الصوتية، حيث يأتي bass بتحسينات عن إصدار العام الماضي.