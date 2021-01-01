تدعم سامسونج هاتف Galaxy S23 Ultra بتحسينات في آداء التثبيت البصري

تستمر التسريبات في تسليط الأضواء على إصدار سامسونج القادم Galaxy S23 Ultra، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن سامسونج تدعم هذا الإصدار بتحسينات في آداء التثبيت البصري والتركيز التلقائي في الكاميرة.
أشارت التسريبات السابقة إلى أن سامسونج لن تقدم هاتف Galaxy S23 Ultra بالكثير من التغييرات في التصميم عن الإصدار السابق، كما أكد إعلان تشويقي على أن الترقية المقدمة من العملاق الكوري في هذا الإصدار تستهدف تحسين آداء الكاميرة بشكل خاص.
ويأتي تقرير جديد اليوم ليؤكد على تفاصيل أكثر دقة حول كاميرة Galaxy S23 Ultra، حيث تقدم سامسونج هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل.
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