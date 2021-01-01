تدخل مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي لبعض أهم تطبيقات "ويندوز"

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صورة الخبر: مايكروسوفت
مايكروسوفت

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها تنوي إدخال ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي على بعض أهم التطبيقات التي تستخدم مع أنظمة "ويندوز" للحواسب.

وتبعا لصحيفة The Information فإن "ميكروسوفت تخطط لدمج روبوت ChatGPT الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي مع تطبيقات Word و PowerPoint و Outlook وبعض التطبيقات الأخرى التي تعمل مع أنظمة ويندوز في الحواسب".

ومع إدخال ChatGPT من المفترض أن يتمكن مستخدمو تطبيقات Microsoft Office من استخدام خوارزمية "ذكية" لتوليد سرد متماسك باستخدام استعلامات نصية بسيطة، كما يفترض أن تساعدهم منظومات الذكاء الاصطناعي على إيجاد الكلمات والعبارات بسرعة إثناء كتابة النصوص أو أثناء الاطلاع على الملفات النصية.

ويشير الخبراء إلى أن التقنيات الجديدة التي ستدخل على التطبيقات المذكورة ستساعد المستخدمين على جعل النصوص أكثر فهما وبساطة، إذ سيكون بإمكانهم استبدال المصطلحات الخاصة أو المهنية بمصطلحات أكثر بساطة وبكلمات معروفة للجميع.

تجدر الإشارة إلى أن روبوت ChatGPT الذي يتفاعل مع أصوات المستخدمين تم تطويره من قبل شركة OpenAI التي كانت مايكروسوفت قد استثمرت فيها نحو مليار دولار.

المصدر: روسيا اليوم

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