تدخل مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي لبعض أهم تطبيقات "ويندوز"

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها تنوي إدخال ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي على بعض أهم التطبيقات التي تستخدم مع أنظمة "ويندوز" للحواسب.
وتبعا لصحيفة The Information فإن "ميكروسوفت تخطط لدمج روبوت ChatGPT الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي مع تطبيقات Word و PowerPoint و Outlook وبعض التطبيقات الأخرى التي تعمل مع أنظمة ويندوز في الحواسب".
ومع إدخال ChatGPT من المفترض أن يتمكن مستخدمو تطبيقات Microsoft Office من استخدام خوارزمية "ذكية" لتوليد سرد متماسك باستخدام استعلامات نصية بسيطة، كما يفترض أن تساعدهم منظومات الذكاء الاصطناعي على إيجاد الكلمات والعبارات بسرعة إثناء كتابة النصوص أو أثناء الاطلاع على الملفات النصية.
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