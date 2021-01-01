نيويورك تطرح تايمز: تويتر فكرة جديدة لزيادة إيراداتها

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الشركة القائمة على شبكة "تيويتر" تدرس إمكانية بيع الأسماء المستعارة لحسابات بعض مستخدمي الشبكة، بهدف زيادة الإيرادات.
وتبعا لمنشور الصحيفة فإن "الشركة بدأت مناقشة فكرة إمكانية إجراء مزادات عبر الإنترنت لبيع الأسماء المستعارة أو مايعرف بالـ Nicknames لمستخدمي تويتر، حيث يمكن لبعض المستخدمين الحصول على أسماء معينة كان قد استخدمها غيرهم عبر الشبكة، وأن هذه الخطوة قد تساعد تويتر على زيادة الإيرادات".
وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير المعروف بعد فيما إذا كانت "تويتر" ستمضي في هذه الفكرة، كما لم يتم الكشف عن أن الفكرة ستشمل جميع الأسماء المستعارة لمستخدمي الشبكة أم بعضها.
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