نيويورك تطرح تايمز: تويتر فكرة جديدة لزيادة إيراداتها

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › نيويورك تطرح تايمز: تويتر فكرة جديدة لزيادة إيراداتها

صورة الخبر: تويتر
تويتر

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الشركة القائمة على شبكة "تيويتر" تدرس إمكانية بيع الأسماء المستعارة لحسابات بعض مستخدمي الشبكة، بهدف زيادة الإيرادات.

وتبعا لمنشور الصحيفة فإن "الشركة بدأت مناقشة فكرة إمكانية إجراء مزادات عبر الإنترنت لبيع الأسماء المستعارة أو مايعرف بالـ Nicknames لمستخدمي تويتر، حيث يمكن لبعض المستخدمين الحصول على أسماء معينة كان قد استخدمها غيرهم عبر الشبكة، وأن هذه الخطوة قد تساعد تويتر على زيادة الإيرادات".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير المعروف بعد فيما إذا كانت "تويتر" ستمضي في هذه الفكرة، كما لم يتم الكشف عن أن الفكرة ستشمل جميع الأسماء المستعارة لمستخدمي الشبكة أم بعضها.

وكانت بعض مواقع الإنترنت كان قد أشارت سابقا إلى أن الحديث عن بيع الأسماء المستعارة للحسابات في "تويتر" كان قد بدأ منذ ديسمبر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن شبكة "تليغرام" كانت قد أقدمت على مثل هذه الخطوة في أكتوبر الماضي، وتم بيع بعض الأسماء المستعارة للحسابات مقابل مبالغ مادية، ومن بين أغلى الأسماء المستعارة التي تم بيعها كان "@news"، إذ بيع مقابل 1.8 مليون دولار.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على نيويورك تطرح تايمز: تويتر فكرة جديدة لزيادة إيراداتها

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
71733

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager