تكشف "روس كوسموس" نتائج الفحص الطبي لطاقم المركبة "سويوز إم إس-22"

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الحالة الصحية لطاقم المركبة "سويوز إم إس-22" تسمح بتمديد مدة مهمتهم في المحطة الفضائية الدولية

ويشير سيرغي كريكاليوف المدير التنفيذي لبرامج الرحلات الفضائية المأهولة في "روس كوسموس" في مؤتمر صحفي إلى أن الحالة الصحية لطاقم المركبة "سويوز إم إس -22" جيدة، ويمكنهم البقاء في المحطة الفضائية الدولية فترة أطول من الفترة المقررة سابقا.

ويقول: "أفادت اللجنة الطبية أن الحالة الصحية للطاقم جيدة وأنهم مستعدون للبقاء في المدار فترة أطول".

المصدر: روسيا اليوم

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