سيارات أريزو 5.. زيادة سعرية على أرخص سيارات شيري في السوق المصري



أريزو 5 أريزو 5

بشكل رسمي أعلنت شركة جي بي غبور أوتو (وكيل سيارات شيري في مصر) عن زيادة سعرية في العام الجديد على أسعار موديل 2023 من شيري أريزو 5 التي يتم تجميعها محليا، حيث شهد هذا الموديل زيادة 3000 جنيه فقط، وبذلك أصبحت أسعار السيارة كالتالي:



- فئة أولى مع ناقل يدوي بسعر 300 ألف جنيه (بدون زيادة).



- فئة ثانية مع ناقل أوتوماتيكي من 335 إلى 338 ألف جنيه (زيادة 3000 جنيه).

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- فئة ثالثة هاي لاين مع ناقل أوتوماتيكي من 355 إلى 358 ألف جنيه (زيادة 3000 جنيه).وتشترك فئات هذه السيارة في حملهم لنفس المحرك، وهو محرك بنزين 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 114 حصان و141 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي بالفئة الأولى من السيارة، وناقل حركة أوتوماتيكي بباقي الفئات.وتشمل التجهيزات الأساسية بسيارة شيري أريزو المجمعة محليا مصابيح هالوجين أمامية وLED نهارية، ونظام لدخول السيارة بدون مفتاح، وسنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة، وتكييف هواء، ومثبت سرعة، وفرش داخلي من القماش.أما بالنسبة للتجهيزات الاخرى المتواجدة بالفئات الأعلى من السيارة فتشمل فتحة سقف كهربائية، وكاميرا خلفية، ومقاعد جلدية، وشاشة باللمس 7 بوصة، كما تتميز جميع فئات السيارة بمساحة تخزين بالصندوق الخلفي تصل إلى 430 لتر.