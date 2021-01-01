"تويوتا" تنضم لزيادات أسعار 2023 بالسوق المصري واستمرار غياب "راش" و"ياريس"..حتى 100 ألف جنيه..



تويوتا تويوتا

بعد إعلان قوائم أسعار العام الجديد لثماني شركات حتى الآن، انضمت تويوتا مؤخرًا لقطار الزيادات برفع أسعار خمسة من موديلاتها بقيمة تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه، مع استمرار اختفاء كل من "راش" و"ياريس" من الموقع الرسمي لشركة "تويوتا إيجيبت".



تويوتا كورولا

جاءت الزيادة السعرية الأولى في عام 2023 على السيدان " كورولا Corolla" بقيمة 50 ألف جنيه على جميع الفئات، لتكون أسعارها على النحو التالي:

• سعر الفئة الأولى 590,000 جنيه

• سعر الفئة الثانية 625,000 جنيه

• سعر الفئة الثالثة 670,000 جنيه

• سعر الفئة الرابعة 700,000 جنيه

• سعر الفئة الخامسة 720,000 جنيه

• سعر الفئة السادسة 750,000 جنيه

• سعر الفئة السابعة 784,000 جنيه

• سعر الفئة الثامنة 975,000 جنيه



تعتمد جميع فئات تويوتا كورولا على محرك رباعي الاسطوانات VVT-i سعته اللترية تقدر بنحو 1.6 لترًا، قادر على توليد قوة 120 حصان و أقصى عزم دوران 154 نيوتن متر. ولكن في الفئة الأولى Active يتصل المحرك بناقل حركة يدوي، بينما تأتي باقي الفئات الأخرى بناقل حركة أوتوماتيك CVT بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 10.8 ثواني.

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تويوتا بيلتاتم تدشين السيدان "بيلتا Belta" في السوق المصري للمرة الأولى خلال شهر نوفمبر 2021، وجاءت أول زيادات على أسعارها في 2023 بقيمة 50 ألف جنيه كالتالي:• سعر الفئة الأولى 460,000 جنيه• سعر الفئة الثانية 510,000 جنيهتعتمد بيلتا على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 103 أحصنة و138 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.تويوتا روميونتنطلق الـ MPV ذات سبعة مقاعد "روميون Rumion" في فئتين ارتفع سعر كل منهما بقيمة 50 ألف جنيه.. وكانت توأم "سوزوكي إرتيجا" قد تم تدشينها للمرة الأولى داخل السوق المصري مطلع عام 2022.• سعر الفئة الأولى 490,000 جنيه• سعر الفئة الثانية 525,000 جنيهتويوتا C-HRتنطلق C-HR في فئة واحدة ارتفع سعرها من 690 إلى 740 ألف جنيه أي بقيمة 50 ألف جنيه.. وتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.2 لترًا تيربو، قادر على توليد قوة 113 حصانًا وأقصى عزم للدوران 185 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك CVT ذي 6 سرعات.تويوتا فورتشنرتنطلق "فورتشنر Fortuner" كموديل 2023 منذ شهر أبريل العام الماضي، وقد نالت النصيب الأكبر من الزيادات السعرية الأخيرة، حيث بلغت قيمتها 100 ألف جنيه.• سعر الفئة الأولى 1,590,000 جنيه• سعر الفئة الثانية 1,740,000 جنيه• سعر الفئة الثالثة 1,840,000 جنيه