أسعار "هافال H6" تقترب من المليون جنيه خلال يناير 2023

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بعد أن استقبلت مجموعة جي بي غبور أوتو GB Auto وكيل علامة "هافال" الصينية شهر ديسمبر الماضي بزيادات سعرية على طرازيها المطروحين محليًا.. تعاود المجموعة استقبال العام الجديد بالإعلان عن قائمة أسعار جديدة لشهر يناير 2023.



وفي السطور التالية سنتعرف على أول قائمة سعرية في 2023 لسيارات هافال في مصر بعد زيادات يناير:



هافال جوليون:

مع بداية شهر نوفمبر الماضي، ترواحت الزيادات على "هافال جوليون" بين 70 إلى 80 ألف جنيه، وتلتها زيادات ديسمبر، التي تراوحت بين 25 إلى 40 ألف جنيه على حسب الفئة.. ومع الزيادات الجديدة لشهر يناير 2023 التي تراوحت بين 70 ألف للفئات الثانية والثالثة وحتى 79 ألف تصبح الأسعار كالتالي:

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?? سعر الفئة الأولى 699,000 جنيه?? سعر الفئة الثانية 735,000 جنيه?? سعر الفئة الثالثة 780,000 جنيه?? سعر الفئة الرابعة 815,000 جنيهمنظومة القوة:تعتمد السيارة الكروس أوفر SUV المدمجة "جوليون" على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لتر متصل بشاحن تربو، قادر على توليد قوة 150 حصان وعزم دوران 220 نيوتن متر عند 2000 لفة/دقيقة، وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي حيث تنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك ثنائي القابض DCT بنظام تبريد زيتي (WET) من 7 سرعات، مع نظام تعليق خلفي Torsion Beam.هافال H6:وكانت أسعار سيارات "هافال H6" قد تخطت حاجز الـ800 ألف جنيه بعد زيادات شهر نوفمبر الماضي، والتي بلغت قيمتها حينها 90 ألف جنيه على الفئة الأولى و100 ألف جنيه على الفئة الثانية.. فيما حصلت الفئتين الثالثة والرابعة على زيادة بلغت 105 ألف جنيه.وبتاريخ الأول من ديسمبر الماضي، وصل سعر الفئة الأعلى من "H6" لـ 900 ألف جنيه، بعد زيادات تراوحت بين 25 و40 ألف جنيه، واليوم مع زيادات يناير، تقترب الفئتين الثالثة والرابعة من المليون جنيه بزيادة تصل إلى 75 ألف جنيه، بينما بلغت الزيادات على الفئة الأولى 65 ألف جنيه و70 ألف جنيه على الفئة الثانية.. لتصبح الأسعار الجديدة كالتالي:?? سعر الفئة الأولى 825,000 جنيه?? سعر الفئة الثانية 875,000 جنيه?? سعر الفئة الثالثة 925,000 جنيه?? سعر الفئة الرابعة 975,000 جنيهمنظومة القوة:تنتمي"H6" لفئة الكروس أوفر SUV المدمجة، وتعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا تيربو، قادر على توليد قوة 148 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر. وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي حيث تنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عن طريق ناقل حركة مزدوج القابض DCT WET ذي 7 سرعات.أنظمة الأمان:تتطابق بعض تجهيزات الأمان القياسية في السيارتين لتضم على سبيل المثال:عدد 2 وسائد هواء للسائق والراكب الأمامي، فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، برنامج ثبات إلكتروني ESP ، RMI ، AVH، فرامل ركن إلكترونية EPB، مساعد فرامل BA، تحكم في الثبات على المرتفعات HHC، نظام تحكم في الجر TCS، مثبت سرعة، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS، حساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية، تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISO-FIX.فيما تتوفر أنظمة سلامة أخرى في الفئات الأعلى مثل: (حساسات أمامية، كاميرا 360 ْ، نظام تحذير ما قبل الاصطدام الأمامي FCW، فرامل الطوارئ المستقلة AEB، المساعدة على البقاء في الحارة المرورية LKA، نظام تفادي الصدمات عند تغيير الحارة المرورية، رصد البقعة العمياء، نظام تحذير من الاصطدام الخلفي، التنبيه وإيقاف السيارة في حالة الطوارئ عند الرجوع للخلف، نظام ركن تلقائي، التعرف على اللافتات المرورية TSR، مثبت السرعة الذكي، وكذلك أنظمة TJA و LCK، و 4/6 وسائد هوائية).