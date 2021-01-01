تكشف سوزوكي عن نسخة كبيرة من سيارة Jimny الشهيرة

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صورة الخبر: سوزوكي
سوزوكي

اشتهرت Jimny في السنوات الأخيرة كواحدة من أكثر مركبات الدفع الرباعي عملية واقتصادا في استهلاك الوقود، وقررت سوزوكي هذا العام جعل هذه السيارة أكثر راحة وتميزا.

وتتميز سيارة Jimny الجديدة عن سابقاتها من نفس الأسرة بهيكل أكبر، إذ ازداد طولها ليصبح 3 أمتار و98 سنتيمترا، وبات عرضها 164 سم، وارتفاعها 172، أما المسافة بين محوري عجلاتها فأصبحت 259 سم.

وحصلت هذه السيارة على 5 أبواب بدلا من 3 كما في سيارات Jimny السابقة، كما ازدادت سعة صندوقها الخلفي إلى 208 ليتر، وجهّزت بصفين من المقاعد المخصصة لـ 4 ركاب، أما مسافة الخلوص الأرضي لهيكلها فأصبحت 21 سم.

سوزوكي تكشف عن نسخة كبيرة من سيارة Jimny الشهيرة

وجهّزت سوزوكي هذه المركبة بأنظمة تدفئة للمقاعد، وأنظمة تكييف متطورة، ومقود جديد مجهّز بأزرار للتحكم بالسرعة وأنظمة الصوت، وزوتها بواجهة قيادة معدّلة فيها شاشة لمسية للتحكم بأنظمة المولتيميديا وبعض أنظمة المركبة، إضافة لوسادات أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستعمل نسخ السيارة بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 ليتر وعزم 105 أحصنة، وعلب سرعة يدوية بـ 5 سرعات، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.

المصدر: روسيا اليوم

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