تكشف سوزوكي عن نسخة كبيرة من سيارة Jimny الشهيرة

اشتهرت Jimny في السنوات الأخيرة كواحدة من أكثر مركبات الدفع الرباعي عملية واقتصادا في استهلاك الوقود، وقررت سوزوكي هذا العام جعل هذه السيارة أكثر راحة وتميزا.
وتتميز سيارة Jimny الجديدة عن سابقاتها من نفس الأسرة بهيكل أكبر، إذ ازداد طولها ليصبح 3 أمتار و98 سنتيمترا، وبات عرضها 164 سم، وارتفاعها 172، أما المسافة بين محوري عجلاتها فأصبحت 259 سم.
وحصلت هذه السيارة على 5 أبواب بدلا من 3 كما في سيارات Jimny السابقة، كما ازدادت سعة صندوقها الخلفي إلى 208 ليتر، وجهّزت بصفين من المقاعد المخصصة لـ 4 ركاب، أما مسافة الخلوص الأرضي لهيكلها فأصبحت 21 سم.
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