سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 13-1-2023 مقابل الجنيه المصري



سعر الدولار سعر الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 13-1-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك، بالتزامن مع بداية العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري والمستمرة حتى نهاية غدًا السبت، وتلك العطلة جاءت عقب أسبوع ساخن شهدته أسعار العملات، وبختام تعاملات الخميس سجلت العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 29.52 جنيه للشراء، 29.61 للبيع، ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التالي سعر الصرف.



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 29.50 جنيه للشراء، 29.55 للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 29.50 جنيه للشراء، 29.55 للبيع.

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