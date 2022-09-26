سعر الذهب يواصل التراجع منتصف تعاملات اليوم الجمعة..بخلاف التوقعات..



سعر الذهب سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول منتصف تعاملات اليوم الجمعة، 13 يناير 2023، لمستويات 1850 جنيها للجرام، مقارنة بـ1860 جنيها ببداية التعاملات بقيمة انخفاض بلغت 10 جنيهات.



وكانت أسعار الذهب خسرت نحو 30 جنيها مساء أمس، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من مستويات 1880 جنيها إلى 1850 جنيها.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 قيمة 2114 جنيها.

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 1850 جنيها.

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 قيمة 1585 جنيها.

سجل سعر الذهب اليوم عيار 14 قيمة 1233 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر قيمة 14.800 ألف جنيه.

سعر الذهب العالمي

على الصعيد العالمي، تجاوز سعر الذهب عالميا قيمة 1900 دولار، حيث أدى ضعف الدولار وتوقعات بزيادات أبطأ في أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب منذ نوفمبر، وذلك بعدما كشفت البيانات الصادرة يوم الخميس عن أن أسعار المستهلك الأمريكي انخفضت في ديسمبر للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، وقال محللون إن التركيز سيكون على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة وتوقعات التضخم في ولاية ميتشجان الأمريكية.

قد يعجبك أيضا...

بيانات التضخم تدعم ارتفاع سعر الذهبوكانت البيانات الصادرة أمس الخميس أظهرت أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في ديسمبر، مما يعطي الأمل في تراجع التضخم في المستقبل، حيث رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أربع مرات في العام الماضي، قبل أن يتباطأ إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر.