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إن انتفاخ البطن وكثرة الغازات بها عملية بيولوجية طبيعية تحدث لأي شخص، وأحيانًا تكون مجالًا للضحك والفكاهة، ولكن إذا كانت الغازات زائدة عن المعدل الطبيعي فقد تسبب إحراجًا لصاحبها وتشعره بعدم الارتياح لا سيما إذا كان في وسط تجمع من الأشخاص، لذا السؤال الذي يطرحه نفسه هنا: على ماذا تدل كثرة الغازات في البطن؟ هذا ما سنتطرق إليه في موضوعنا هذا مع ذكر أبرز الطرق للتخلص منها.



أعراض وجود غازات بالبطن



قبل الإجابة على سؤال: على ماذا يدل كثرة الغازات في البطن؟ يجب أن تعرف بعض الأعراض التي تدل على وجود غازات والتي غالبًا ما تستهدف جميعها الجهاز الهضمي، وقد تختلف من فرد إلى آخر، وتتضمن ما يلي:

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تقلصات المعدة.عدم الراحة في منطقة الصدر.الشعور بالامتلاء أو وجود انتفاخات في المعدة.التجشؤ. \يجب التنويه إلى أن الغازات في بعض الأوقات لا تكون مريحة على الإطلاق، ولكن ليس شرطًا أن تدل على وجود خطر ما يداهم صحتك، وفي أغلب الحالات لا تحتاج هذه الأعراض إلى رعاية وقد تتلاشى من تلقاء نفسها خلال ساعات وأحيانًا دقائق. \على ماذا تدل كثرة الغازات في البطن؟يمر الجميع بخروج الغازات على مدار اليوم، وعندما لا يتم إطلاقها عبر المستقيم، فقد تخرج من خلال الفم، ولا داعي للقلق هنا، ولكن في حال كان هناك ألم عند إطلاق الغازات أو إذا كان شديدًا، فقد تكون هناك مشكلة خطيرة، وهناك سبب كامن ورائها، ولا بد من معرفته لمعالجة الأمر بشكل صحيح، ومن هذا المنطلق سنسرد في التالي أسباب كثرة الغازات وخروج الريح:ابتلاع الهواءقد لا يأتي في مخيلتك أن أن بعض العادات الشائعة تجعلك تبتلع مزيد من الهواء، وقد يصل إلى الأمعاء لا سيما إذا لم يخرج خلال عملية الهضم من المعدة باتباع طريقة التجشؤ مثلًا، وقد يظل في معدتك حتى يكمل مساره الطبيعي الذي يقوده إلى التوجه ناحية المستقيم، في نهاية الأمر يجب إطلاقه من جسمك على هيئة غازات، ولكن تعرف على الأسباب التي تتيح الفرصة للهواء للدخول إلى المعدة بشكل متكرر حتى تتجنبها وهي كما يلي:مضغ العلكة أو الحلوى الصلبة.ارتداء أطقم أسنان فضفاضة.تناول الطعام والشراب بسرعة كبيرة على الرغم من أن رسولنا الكريم نهى عن فعل ذلك.كما أن التدخين يسهم في إدخال مزيد من الهواء إلى الرئة وقد يصل إلى المعدة وبالتالي يسبب غازات وانتفاخ بالبطن.جنبًا إلى جنب، فإن القلق قد يؤدي أيضًا إلى ابتلاع كميات كبيرة من الهواء، لأنك في حالة العصبية الشديدة والقلق، فإنك تتنفس بسرعة أكبر، وفي حال كان هذا هو السبب الرئيسي لوجود غازات كثيرة، فحتمًا ستكون خطوتك الأولى هي التخلص من قلقك.تناول بعض الأطعمة والمشروباتتتضمن بعض الأطعمة مواد من شأنها التسبب في وجود الغازات بكثرة، والكثير من الأشخاص يعرفون ما هي الأطعمة التي تزعج معدتهم وتسبب لهم انتفاخ البطن أو إطلاق الغازات، وتشتهر الخضروات الصليبية الكالبروكلي، الكرنب والقرنبيط والخرشوف بتسببها في وجود غازات، كما أن استهلاك كميات كبيرة من الكربوهيدرات كالخبز والمكرونة تؤدي إلى وجود مزيد من الغازات أيضًا، وتتضمن الأطعمة والمشروبات الأخرى ما يلي:الحبوب الكاملة كالقمح.مشتقات الصويا كحليب الصويا والتوفو.بعض الفواكه كالكمثرى والتفاح والخوخ.الحليب ومشتقاته والآيس كريم.العدس والفاصوليا.الحلويات التي لا تحتوي على نسبة كبيرة من السكر والتي تحتوي على سوربيتول، مانيتول، وإكسيليتول.من المحتمل أن يستهلك بعض الأشخاص هذه الأطعمة بطرق مختلفة، وقد تؤدي إلى وجود غازات شديدة لشخص ما وقد لا تؤثر بهذا الشكل مع شخص آخر، ومع التقدم في العمر قد تعاني من بعض المشكلات الصحية حيال تناول هذه الأطعمة أكثر مما كنت تعاني منه عندما كنت أصغر سنًا.بعض المشكلات الصحيةكما ذكرنا أن وجود الغازات بالمعدة عملية طبيعية ولا تشكل أي خطر إذا كانت تنتاب الشخص على فترات متباعدة، ولكن إذا استمر الوضع لمدة زمنية طويلة، فهنا يبدأ القلق والشك من أن تكون هذه الغازات علامة على وجود مشكلة صحية تتطلب استشارة الطبيب في الحال، إذ قد تكون الانتفاخات والغازات أحد أعراض بعض الحالات الصحية الآتية:اضطرابات الجهار الهضميالغازات الكثيرة والمتكررة قد تكون دلالة على وجود بعض المشكلات الصحية في القولون، وبالتالي قد يعاني هذا الشخص بشكل مزمن بالإمساك أو متلازمة القولون العصبي.معاناة المعدة من اللاكتوزوذلك عن طريق عدم تحمل المعدة مادة اللاكتوز، وبالتالي يصبح الجسم غير قابلًا لهضمها وبالتالي ظهور الغازات وانتفاخات المعدة.السرطانإذا كنت دائم الشكوى من وجود غازات بالأمعاء وانتفاخات المعدة، فقد يكون ذلك جرس إنذار على الإصابة بمرض سرطاني في أحد أعضاء الجهاز الهضمي مثل: سرطان المستقيم، القولون، المعدة والمبيض.فرط نمو جرثومي في الأمعاء الدقيقةعلى ماذا تدل كثرة الغازات في البطن؟ قد يكمن إجابة هذا السؤال في وجود فرط نمو جرثومي في الأمعاء الدقيقة، وتنتج هذه الجراثيم أو البكتيريا من غازات إضافية، بالإضافة إلى إنها تودي بالشخص إلى الإصابة بنوبات من الإسهال بشكل متكرر وخسارة واضحة في الوزن.طرد الغازات من البطن نهائيًابعد التطرق تفصيليًا إلى سؤال على ماذا تدل كثرة الغازات في البطن، حان الوقت لتعرف أبرز طرق العلاج والوقاية منه والتي تتضمن طرق علاجية بسيطة أو إجراء تغييرات في أنماط الحياة أو العلاج بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، وهذه الطرق تفصيليًا فيما يلي:العلاج بالأعشابتلعب الأعشاب الطبيعية دورًا حيويًا في التقليل من حجم الغازات ومن ثم طردها نهائيًا بما في ذلك الكمون والكركم، النعناع، البابونج، الشمر والبقدونس.تغيير العادات الغذائيةيمكن للتخلص من العادات الغذائية السيئة واستبدالها بأخرى صحية أن تحجم الغازات، وذلك كما يلي:عدم العجلة عند تناول الطعام والشراب.استهلاك مزيد مر السوائل بشرط أن تكون فاترة.تقسيط الوجبات على مدار اليوم بطريقة متوازنة.الامتناع عن أي أطعمة تزيد من وجود الغازات.العلاج بالأدويةآخر الحلول التي يمكن اللجوء إليها، وذلك عندما لا تجدي الطرق السابقة أي نفع أو فائدة، حينها يجب التوجه إلى استشارة الطبيب حتى يقرر العلاج المناسب إذا كان الوضع يستلزم تناول أي عقاقير.متى يجب زيارة الطبيب؟لم يتم إثبات إرشادات وتوجيهات بعينها تحدد مدى الحجم الطبيعي لانتفاخ البطن ووجود الغازات، ولكن هناك بعض الأعراض التي إذا انتابتك لا بد من زيارة طبيبك وفي حال كنت تخرج غازات كريهة الرائحة وبشكل متكرر، ومنها ما يلي:في حال وجود دم في البراز.وجود آلام بالبطن والانتفاخ المستمر.خسارة الوزن دون سبب واضح.الإصابة بالإسهال والإمساك بشكل متكرر.هذه الأعراض إذا انتابتك، فإنها تبرهن على وجود مشكلة صحية خطيرة، وتحتاج إلى فحص دم أو براز لتحديد ما إذا كان هناك عدوى أم لا.ختامًا… يجب أن تعلم أن وجود الغازات جزء طبيعي من الحياة، وغير مدعاة للقلق على الإطلاق، ولكن إذا أطلقت أكثر من 25 مرة في اليوم فقد يكون حيال شيء أكلته أو شربته، ولكن قد يكون أيضًا بسبب حالة طبية، لذا معرفتك بإجابة سؤال على ماذا تدل كثرة الغازات في البطن؟ أمر ضروري حتى تعرف من أين تبدأ خطواتك الأولى في العلاج والتخلص من هذه الغازا