7 ظواهر فلكية في آخر شهر يناير 2023.. القمر يقترن مع «قلب العقرب»

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ما بين القمر الجديد واقتران النجوم والكواكب، هناك ما يقرب من 7 ظواهر فلكية ما زالت أمام محبي علم الفلك يمكن متابعتها خلال الأيام المتبقية من شهر يناير 2023، كشف عنها الدكتور أشرف تادرس، أستاذ البحوث الفلكية بالمعهد القومي للبحوث، خلال حديثه مع «الوطن».



وتلك الظواهر الفلكية، هي:



اقتران القمر وقلب العقرب

يقترن القمر مع النجم قلب العقرب، وهو عبارة عن نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، وهو ألمع نجم في برج العقرب.

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ويمكن رؤية هذا الاقتران باتجاة الشرق في الـ 4:00 صباحا في يوم 18 يناير قبل شروق الشمس.القمر الجديديشرق القمر مع الشمس ويغرب معها يوم 21 يناير حيث يكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل.الزهرة و زحلفي يوم 22 يناير، يقترن كوكب الزهرة مع كوكب زحل، حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في ذلك اليوم وحتى غروبهما في الـ 7:00 مساء تقريبا.القمر والزهرة و زحليقترن هلال القمر مع كوكب الزهرة، وكوكب زحل، يوم 23 يناير في اقتران ثلاثي بديع، حيث نراهما بالقرب من بعضهم البعض في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في ذلك اليوم وحتى غروب الكوكبين أولا في الـ7:00 مساء.القمر والمشتريخلال يومي 25 و26 يناير يقترن القمر مع كوكب المشتري، حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في هذين اليومين وحتى بداية غروبهما في الـ 9:20 مساء في اليوم الأول، ثم في الـ 9:45 في اليوم الثاني.استطالة عطارديصل كوكب عطارد، في يوم 30 يناير إلى أقصى استطالة له تبلغ 25 درجة من الشمس في ذلك اليوم.ويعد ذلك التوقيت هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الشرقي في السماء قبل شروق الشمس.اقتران القمر والثريا والمريخوفي أخر يوم بالشهر يقترن القمر مع الحشد النجمي الثريا، كما يقترن القمر مع كوكب المريخ فيترائى القمر بين الثريا والمريخ مساء يوم 30 يناير ثم إلى يسار المريخ مساء يوم 31.يظل هذا المشهد بالسماء إلى أن يبدأ بالغروب في الـ 1:30 بعد منتصف الليل في اليوم الأول ، ثم في الـ 2:30 بعد منتصف الليل في اليوم الثاني.