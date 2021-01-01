عادات بسيطة لتعزيز صحة دماغك.. اعرف التفاصيل

الطريقة التي يعمل بها دماغنا على أساس يومي تؤثر بشكل مباشر على صحتنا العقلية يمكن أن يؤثر ذلك على ما نشعر به، وعدد التقلبات المزاجية التي نمر بها، ومدى تركيزنا ، في هذا التقرير نتعرف على 7 عادات بسيطة لصحة الدماغ، بحسب موقع "Health".
كيف تزيد من قوة الدماغ؟
1. احصل على الكثير من ضوء الشمس
أظهرت دراسة جديدة بواسطة PubMed Central (PMC) أن التعرض غير الكافي لأشعة الشمس يمكن أن يسبب انخفاضًا كبيرًا في مستويات الدوبامين يمكن أن تساعدك دقيقتان فقط من أشعة الشمس في الصباح على الشعور باليقظة والتركيز سيساعدك بدء يومك مبكرًا أيضًا على النوم بسرعة أكبر في الليل.
يمكنك الذهاب في نزهة صباحية سريعة في الصباح الباكر وتجنب فحص هاتفك لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد الاستيقاظ.
2. قل لا للسكر المكرر
مزيج إدمان من السكر والملح هو ما يجعل شهيتك لا تشبع هذا هو السبب في أننا ننتهي بنهم في تناول الحلويات المليئة بالسكر أو رقائق البطاطس المليئة بالملح.
يمكنك دائمًا استبدال السكر المكرر ببدائل السكر الصحية مثل العسل وما إلى ذلك أيضًا، حافظ على مستويات السكر في الدم ثابتة لتجنب الرغبة الشديدة في تناول الطعام.
يمكن أن تكون العادة اليومية التي يجب تضمينها في نمط حياتك هي زيادة تناولك للبروتين في الصباح مما يقلل بشكل كبير من الرغبة الشديدة في تناول السكر ويعيد أيضًا عدم الاحتفاظ بالوجبات الخفيفة المصنعة في المنزل.
3. تحسين نمط نومك
النوم هو أحد أهم جوانب الصحة الجيدة سيؤدي عدم وجوده أو نمط النوم المضطرب إلى استنزاف طاقتنا ومستويات التحفيز. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، من الضروري أن يحصل الشخص البالغ حتى 60 عامًا على ما لا يقل عن 7-9 ساعات من النوم ليلاً.
للحصول على نوم مناسب ، يجب أن تتجنب الكافيين بعد الساعة 12 ظهرًا ، والاستيقاظ والنوم في نفس الوقت كل يوم لبناء روتين والحد من وقت الشاشة قبل النوم.
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