تنطلق غدا.. استعداد التعليم لامتحانات لأولى وتانية ثانوى



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل عقد الامتحانات.





- تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام بداية من غد السبت 14 يناير الجارى، حيث تعقد إلكترونيا باستخدام أجهزة التابلت وورقيا بالنسبة للأسئلة المقالية.



- تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك حيث يتم تسليم الطالب ورقة مفاهيم مع عدم السماح بالدخول بالكتاب أو الملزمة.

- تم اختبار شبكات المدارس حيث عقدت خلال الفترة الماضية اختبارات تجريبية لاختبار الشبكات، كما تم رفع الأسئلة على منصة الاختبارات.





- فى حالة رغبة الطالب بالصف الأول الثانوى بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية بعد غلق الموقع الالكتروني الاستمارة الإلكترونية لتحديث بيانات الطلاب وعدم إمكانية تعديل اى بيانات بها، يتم تسليم الطالب نسخة ورقية من امتحان المادة التى يرغب فى أدائها بعد أخذ قرار كتابى من الطالب بذلك.



- فى حالة رغبة الطالب بالصف الثانى الثانوى العام تغيير الشعبة من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية أو العكس يتم تسليم الطالب امتحان ورقى لمواد الشعبة التى يرغب فى أداء الامتحان بها بعد أخذ إقرار كتابى بذلك.



- حالة حدوث عطل تقنى أثناء أداء الطالب الامتحان الإلكترونى يتم تسليم الطالب نسخة ورقية من الامتحان بعد تحرير محضر إثبات حالة بالمدرسة من خلال مسئول التطوير التكنولوجي.





- تم غلق تعديل بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام من خلال الاستمارة الإلكترونية.





-حذرت المدارس الطلاب من عدة أمور مهمة لتجنب غلق منصة الامتحانات swift assess الموجودة على التابلت حيث يمنع تقسيم الشاشة على المنصة لأن تقسيمها يؤدى إلى الخروج من الامتحان، مما يترتب عليه الخروج من المنصة ولن يستطيع الطالب الدخول عليها مرة أخرى ولن تفتح من جديد.



-يمنع فتح الكتب الدراسية الإلكترونية على التابلت أو فتح نوافذ أو محاولة التهكير لجهاز التابلت.



- يمنع الخروج من المنصة لأي سبب لأنها ستغلق ولن تسمح بالدخول مرة أخرى، كما يحظر استخدام برنامج "جيو جيبرا" الموجود على التابلت أو تغيير التابلت إلى الشاشة السوداء، أو إلغاء شريط المهام أسفل الشاشة على التابلت الخاص بالتنقل بخطوة للخلف، وبه شكل مربع ودائرة، وعلى كل طالب غير إعدادات هذا الشريط للسحب استعادتها مرة أخرى ليظهر أسفل الشاشة.

