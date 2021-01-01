تكتشف مركبة ناسا كوكبا صخريا بحجم الأرض على بعد 100 سنة ضوئية

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رصد كوكب صخري بحجم الأرض يمكن أن يكون صالحًا للسكن على بعد 100 سنة ضوئية منا، وتم اكتشافه بواسطة مركبة ناسا الفضائية لصيد الكواكب TESS (ساتل مسح الكواكب الخارجية العابرة) وحصل على اسم TOI 700 e.



وجد علماء الفلك سابقًا ثلاثة كواكب في النظام النجمي الذي يوجد فيه، ويسمى TOI 700 b وc وd، وهذا سبب وجود الحرف "e".



استغرق العلماء، عامًا آخر من الملاحظات بواسطة TESS لتحديد TOI 700 e- الذي يدور على مسافة من نجمه حيث يمكن أن يحتوي الماء السائل على سطحه.

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الأمر الأكثر إثارة حول نظام النجوم، هو أن الكوكب d يدور أيضًا في المنطقة الصالحة للسكن.قالت إميلي جيلبرت، زميلة ما بعد الدكتوراه في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا، والتي قادت البحث: "هذا واحد من الأنظمة القليلة التي تحتوي على كواكب متعددة وصغيرة ومناطق صالحة للسكن نعرف عنها''.وأضافت، "هذا يجعل من نظام TOI 700 فرصة مثيرة لمتابعة إضافية، الكوكب e أصغر بنحو 10 في المائة من الكوكب d، لذلك يوضح النظام أيضًا كيف تساعدنا ملاحظات TESS الإضافية في العثور على عوالم أصغر.النجم الذي تدور حوله الكواكب b وc وd وe هو نجم قزم صغير وبارد من نوع M في كوكبة دورادو الجنوبية. يطلق عليه TOI 700 ويبعد 100 سنة ضوئية عن الأرض.يبلغ حجم الكوكب الأعمق، TOI 700 b، حوالي 90? من حجم الأرض ويدور حول النجم كل 10 أيام، في حين أن TOI 700 c أكبر بـ2.5 مرة من كوكبنا ويكمل مدارًا كل 16 يومًا، الكوكب D يدور في مدار 37 يومًا.قال علماء الفلك، إن العوالم من المحتمل أن تكون مقفلة تدريجيًا ، بنفس الطريقة التي تكون بها الأرض مع القمر.أضاف: "هذا يعني أنهم يدورون مرة واحدة فقط في كل مدار وأن جانبًا واحدًا دائمًا يواجه النجم ، كما هو الحال مع قمرنا القمري، يستغرق TOI 700 e، والذي قد يكون أيضًا مغلقًا بشكل مدّي، 28 يومًا للدوران حول نجمه، ووضع الكوكب e بين الكواكب c وd في ما يسمى بالمنطقة الصالحة للسكن- نطاق المسافات من نجم حيث يمكن أن توجد المياه السطحية السائلة، في مرحلة ما من تاريخ الكوكب.تمتد هذه المنطقة إلى جانبي المنطقة المحافظة الصالحة للسكن، وهي النطاق الذي يفترض الباحثون فيه أن الماء السائل يمكن أن يتواجد على مدار معظم عمر الكوكب.