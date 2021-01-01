«عالم جديد تمامًا».. يكتشف جيمس ويب أول كوكب له على بعد 41 سنة ضوئية

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اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لناسا أول كوكب له - والعالم الصخري يشبه حجم كوكبنا.



يُصنف الكوكب خارج المجموعة الشمسية رسميًا على أنه LHS 475 b. ، وهو 99 في المائة من قطر الأرض ، وعلى الرغم من كونه أرضيًا ، إلا أن العلماء لا يعرفون بعد ما إذا كان له غلاف جوي.



على الرغم من أن الفريق لا يستطيع استنتاج ما هو موجود ، فقد استبعدوا وجود غلاف جوي كثيف يسيطر عليه الميثان مشابه لجو قمر زحل تيتان.

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كشفت JWST أن الكوكب ، الذي يقع على بعد 41 سنة ضوئية ، أدفأ ببضع مئات من الدرجات من الأرض ويكمل مداره في يومين.ظلت مثل هذه الكواكب الخارجية "غير مرئية" للتلسكوبات الفضائية ، لكن JWST يثبت مرة أخرى مدى قوة تقنيته.قال مارك كلامبين ، مدير قسم الفيزياء الفلكية في مقر ناسا بواشنطن ، في بيان: `` هذه النتائج الرصدية الأولى من كوكب صخري بحجم الأرض تفتح الباب أمام العديد من الاحتمالات المستقبلية لدراسة الغلاف الجوي للكواكب الصخرية باستخدام ويب.اضاف"ويب يقرّبنا أكثر فأكثر من فهم جديد للعوالم الشبيهة بالأرض خارج نظامنا الشمسي ، والمهمة ما زالت في بدايتها."في حين أن هذا الاكتشاف مذهل ، يعمل العلماء الآن على تحديد مكونات الغلاف الجوي للكوكب.يلاحظ الفريق أنه على الرغم من أن الكوكب قد لا يكون له غلاف جوي ، إلا أن بعض التركيبات الجوية ، مثل الغلاف الجوي النقي لثاني أكسيد الكربون ، لم يتم استبعادها.