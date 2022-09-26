للإحصاء: أكثر من مليار دولار صادرات مصر من المنتجات البترولية والفحم

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أوضح تقرير التجارة الخارجية الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي صادرات مصر من الوقود بلغت مليار و259 مليون و197 ألف دولار.



أشار التقرير، إلى أن أهم الصادرات تركزت في غاز طبيعي مسال بقيمة 817 مليون و751 ألف دولار يليه منتجات البترول بحجم صادرات 232 مليون و157 ألف دولار، وجاءت صادرات البترول الخام في المركز الثالث بحجم صادرات 169 مليون و400 ألف دولار واحتل الفحم المركز الأخير بقيمة صادرات مليونين و264 ألف دولار



تعتبر التجارة الخارجية أحد العناصر الأساسية في التنمية الاقتصادية، نظرًا لأنها تعكس تطور حركة الميزان التجاري ومن هذا المنطلق يحرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على توفير كافة البيانات عن حركة التبادل السلعي بين مصر ودول العالم.