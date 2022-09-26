التعبئة و الإحصاء: 668.5 صادرات مصر من السلع نصف المصنعة

صورة ارشيفية
أكدت الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي نشرها الموقع الرسمي للجهاز، أن حجم صادرات مصر من السلع تامة الصنع بلغت 668 مليون و581 ألف دولار.
وذكر التقرير، أن أهم الصادرات تركزت فيما يلي:
1- لدائن بلاستك ومصنعاتة 135 مليون و434 ألف دولار
2-كربون بعشرين مليون و204 ألف دولار
3- صودا كاوية بثمانية عشر مليون و367 ألف دولار
4- زيوت ودهون نباتية 12 مليون و134 ألف دولار
5- غزل أقطان باثني عشر مليون و18 ألف دولار
6- حديد سيلكون باربعة ملايين و647 ألف دولار
7- زيوت ونباتات عطرية وطبية بثلاثة ملايين و810 ألف دولار
8- جلود مدبوغة بثلاثة ملايين و307 ألف دولار
تعتبر التجارة الخارجية أحد العناصر الأساسية في التنمية الاقتصادية، نظرًا لأنها تعكس تطور حركة الميزان التجاري ومن هذا المنطلق يحرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على توفير كافة البيانات عن حركة التبادل السلعي بين مصر ودول العالم.
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