التعبئة و الإحصاء: 668.5 صادرات مصر من السلع نصف المصنعة



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

أكدت الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي نشرها الموقع الرسمي للجهاز، أن حجم صادرات مصر من السلع تامة الصنع بلغت 668 مليون و581 ألف دولار.



وذكر التقرير، أن أهم الصادرات تركزت فيما يلي:



1- لدائن بلاستك ومصنعاتة 135 مليون و434 ألف دولار

قد يعجبك أيضا...

2-كربون بعشرين مليون و204 ألف دولار3- صودا كاوية بثمانية عشر مليون و367 ألف دولار4- زيوت ودهون نباتية 12 مليون و134 ألف دولار5- غزل أقطان باثني عشر مليون و18 ألف دولار6- حديد سيلكون باربعة ملايين و647 ألف دولار7- زيوت ونباتات عطرية وطبية بثلاثة ملايين و810 ألف دولار8- جلود مدبوغة بثلاثة ملايين و307 ألف دولارتعتبر التجارة الخارجية أحد العناصر الأساسية في التنمية الاقتصادية، نظرًا لأنها تعكس تطور حركة الميزان التجاري ومن هذا المنطلق يحرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على توفير كافة البيانات عن حركة التبادل السلعي بين مصر ودول العالم.