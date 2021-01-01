تسببت جلسة تنظيف أظافر في إصابة امرأة بسرطان الجلد



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

أصيبت جريس جارسيا من كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بسرطان قاتل تحت أظافرها، بعد أن كانت فنية الأظافر عنيفة أثناء تنظيف الجلد حول الأظافر.



قالت جارسيا: "لم أصدق ذلك، شيئًا بسيطًا مثل مانيكير يمكن أن يقتلني".



وبعد انتهاء الجلسة التي حجزتها للعناية بأظافرها، لاحظت أم لثلاثة أطفال أن إصبعها كان يعاني من ألم شديد، وبدا وكأن بثرة تتشكل على الجلد المحيط بأظافرها، وعندما لم تتحسن في 3 أشهر، علمت أن هناك خطأ ما، لذلك قررت أن ترى طبيب الأمراض الجلدية، الذي أخذ خزعة من إصبعها، وذلك حسب ما ذكره موقع "pledgetimes".

قد يعجبك أيضا...

تم تشخيص إصابة جارسيا بنوع من سرطان الجلد غير الميلانيني، والمعروف باسم سرطان الخلايا الحرشفية.قال الدكتور تيو سليماني، الذي عالج جارسيا، إن السرطان سببه فيروس الورم الحليمي البشري، مشيرًا إلى أن جلسة الظفر التي أجريتها ربما تسببت في الإصابة بالسرطان.وليس من الواضح بالضبط كم عدد سرطانات الأظافر هذه التي يسببها فيروس الورم الحليمي البشري، لكن سليماني أوضح أنه "شهد عددًا متزايدًا من الحالات على الصعيد الوطني في أمريكا".وأضاف: "من المثير للاهتمام أن كل سرطان جلدي تعاملت معه تقريبًا يشمل أصابع أو أظافر، ارتبط بفيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة، وهذا أمر مقلق، ويؤثر على المرضى الأصغر سنًا".وتابع: "نادرًا ما نرى سرطان الخلايا الحرشفية شديد الخطورة ينشأ عن هذا تنظيف الأظافر، لكنني عالجت نصف دزينة من الأشخاص الذين عانوا من هذا".