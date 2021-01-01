غير تقليدية .. طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج



فطيرة البطاطس بالدجاج فطيرة البطاطس بالدجاج

فطيرة البطاطس بالدجاج من الأكلات الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في البيت بمذاق شهي ولذيذ.



قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج.



مقادير فطيرة البطاطس بالدجاج

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4بطاطس مهروسة(الحشوة)2صدور دجاج مكعباتطبق مشروم مكعباتبصلة مفرومةكوب ذرة حلوةزبدةملعقة صغيرة بهارات دجاجملعقة صغيرة بابريكارشة جوزة الطيبملحفلفل أسود(للأرضية)2كوب دقيقملعقة كبيرة بيكنج بودركوب زيتكوب حليب3بيضملحفلفل أسود(للوجه)جبنة موتزاريلاسمسم محمصحبة البركةطريقة تحضير فطيرة البطاطس بالدجاجفي بولة نضع البطاطس والحشوة ونخلط جيداً ثم في بايركس نضع خليط الأرضية ثم نضع خليط البطاطس والحشوة ونضع الجبن والسمسم وحبة البركة على الوجه ثم ندخلها فرن ساخن حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا(لعمل الحشوة)في ووك على النار نضع القليل من الزيت والزبدة ثم نضع البصلة وصدور الدجاج والتوابل كلها ونقلب جيداً ثم نضيف المشروم ونشوحه سريعاً ثم نضيف الذرة الحلوة ونقلب ثم نرفعها من على النار(لعمل الأرضية)في بولة نخفق الحليب مع البيض والزيت ثم في بولة أخرى نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح والفلفل الأسود ونضيفهم على خليط الحليب ونخلط جيداً حتى تمام التجانس.