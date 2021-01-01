غير تقليدية .. طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج

فطيرة البطاطس بالدجاج
فطيرة البطاطس بالدجاج من الأكلات الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في البيت بمذاق شهي ولذيذ.
قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج.
مقادير فطيرة البطاطس بالدجاج
4بطاطس مهروسة
(الحشوة)
2صدور دجاج مكعبات
طبق مشروم مكعبات
بصلة مفرومة
كوب ذرة حلوة
زبدة
ملعقة صغيرة بهارات دجاج
ملعقة صغيرة بابريكا
رشة جوزة الطيب
ملح
فلفل أسود
(للأرضية)
2كوب دقيق
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
كوب زيت
كوب حليب
3بيض
ملح
فلفل أسود
(للوجه)
جبنة موتزاريلا
سمسم محمص
حبة البركة
طريقة تحضير فطيرة البطاطس بالدجاج
في بولة نضع البطاطس والحشوة ونخلط جيداً ثم في بايركس نضع خليط الأرضية ثم نضع خليط البطاطس والحشوة ونضع الجبن والسمسم وحبة البركة على الوجه ثم ندخلها فرن ساخن حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا
(لعمل الحشوة)
في ووك على النار نضع القليل من الزيت والزبدة ثم نضع البصلة وصدور الدجاج والتوابل كلها ونقلب جيداً ثم نضيف المشروم ونشوحه سريعاً ثم نضيف الذرة الحلوة ونقلب ثم نرفعها من على النار
(لعمل الأرضية)
في بولة نخفق الحليب مع البيض والزيت ثم في بولة أخرى نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح والفلفل الأسود ونضيفهم على خليط الحليب ونخلط جيداً حتى تمام التجانس.
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