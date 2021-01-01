بشأن انتقال نجله للدوري السعودي .. والد ميسي يصل إلى الرياض

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وصل إلى الرياض لإجراء محادثات مع الهلال حول إمكانية انضمام ابنه للنادي السعودي.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نادي الهلال سيكون على استعداد لدفع 300 مليون دولار سنويا للحصول على خدمات ميسي.
وأضافت أنه يعتقد أن ميسي سيكون منفتحا على هذه الخطوة، على الرغم من التقارير الأخيرة التي تزعم أنه يقترب من تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2024، علما بأن عقد "البرغوث" الحالي ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.
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