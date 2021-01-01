بشأن انتقال نجله للدوري السعودي .. والد ميسي يصل إلى الرياض



والد ميسي والد ميسي

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وصل إلى الرياض لإجراء محادثات مع الهلال حول إمكانية انضمام ابنه للنادي السعودي.



ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نادي الهلال سيكون على استعداد لدفع 300 مليون دولار سنويا للحصول على خدمات ميسي.



وأضافت أنه يعتقد أن ميسي سيكون منفتحا على هذه الخطوة، على الرغم من التقارير الأخيرة التي تزعم أنه يقترب من تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2024، علما بأن عقد "البرغوث" الحالي ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.

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وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن خورخي ميسي وصل إلى الرياض لمناقشة إمكانية انتقال نجله إلى السعودية.ولفتت أن الهلال ممنوع حاليا من إضافة لاعبين جدد إلى قائمته حتى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن إدارة الفريق تريد التوقيع مع ميسي الآن قبل انضمامه المحتمل في الصيف.وإذا تمت صفقة ميسي إلى الهلال، فسيكسب أموالا أكثر بكثير من غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل مؤخرا للنصر السعودي بعقد يمتد لموسمين ونصف، حيث سيحصل "الدون" على 200 مليون يور سنويا.