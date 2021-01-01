التعليم تتخذ قرار مفاجي تجاه الطلاب غير المسددين للمصروفات



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

رصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيام بعض مدارس التعليم الفني بحرمان بعض الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية.







وحرصا على مصلحة الطلاب قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم حرمان طلاب التعليم الفني الحكومي والخدمات غير المسددين للمصروفات الدراسية من أداء الامتحانات العلنية أو النظرية.

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وأوصت وزارة التربية والتعليم المدارس باتخاذ أحد الإجراءات التالية تجاه الطلاب غير المسددين للمصروفات:- حجب نتيجة الطالب لحين قيام ولي الأمر بسداد المصروفات الدراسية.- عدم إصدار بيان نجاح أو رسوب للطلاب غير المسددين للمصروفات إلا بعد قيام ولي الأمر بسداد المصروفات.- عدم أصدار أي بيانات قيد أو أي محررات رسمية أو اعتماد استمارات بطاقة الرقم القومي إلا بعد قيام ولي الأمر بسداد المصروفات.وقالت وزارة التربية والتعليم: في حالة أنه قد سبق وتم حرمان بعض الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية من أداء الامتحانات، يتم عقد امتحان تكميلي لهم في هذه الامتحانات، على أن يتم احتساب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها الطالب، مع إعفاء الطلاب كليا من سداد المصروفات الدراسية في حال تقديمهم بحثا اجتماعيا يثبت عدم تمكنهم من سداد المصروفات.وعلى جانب آخر .. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعديل جداول امتحانات أبنائنا في الخارج 2023.ووفقا لـ جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 المعدلة، تبدأ الامتحانات بالمرحلة الإعدادية الساعة العاشرة صباحا امتحانات، وتبدأ الامتحانات بالمرحلة الثانوية الساعة الحادية عشر صباحا ، بينما تبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية الساعة التاسعة صباحا.