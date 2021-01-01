السؤال المثير للجدل .. إحالة واضع امتحان للتحقيق بسبب "الشيخ الشعراوي"



السؤال المثير للجدل السؤال المثير للجدل

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم ، بسبب وضع سؤال الإملاء في امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثاني الاعدادي في ادارة الساحل التعليمية بالقاهرة ، عن مسيرة الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، تحت عنوان إمام الدعاة.



حيث عبر عددا من الأهالي عن استيائهم الشديد من هذا السؤال ، لان واضع الامتحان تعمد فيه التطرق للشخصية في الدين الاسلامي بالمخالفة لتعليمات وزير التربية والتعليم .



ومن جانبه .. أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أنه تقرر تحويل واضع الامتحان للتحقيق من جانب مدير ادارة الساحل التعليمية

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وأضاف المصدر : أن سبب الاحالة للتحقيق هو أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سبق وأن اصدر تعليمات رسمية لمديريات التربية والتعليم ، شدد خلالها على واضعي امتحانات نصف العام 2023 بعدم التطرق للدين ولا السياسة في أسئلة الامتحانات منعا لإثارة الجدل.وأشارالمصدر ، إلى أن واضع الامتحان هنا تعمد مخالفة التعليمات الصادرة عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ولذا قررنا إحالته للتحقيق وسنعلن النتيجة في وقت لاحق .جاء نص قطعة الإملاء المثير للجدل في امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثاني الاعدادي بإدارة الساحل التعليمية ، تحت عنوان إمام الدعاة كالتالي :الإمام محمد متولي الشعراوي، إمام الدعاة وأشهر علماء المسلمين في العصر الحديث، أحبه الناس لبساطة أسلوبه، والدليل على ذلك أنه عندما فسّر القرآن الكريم فهمه الجاهل والعارف، وبالرغم من أنه رحل عن عالمنا، فإنه ما زال حيًا بعلمه لأن المال يفنى والعلم يبقى.