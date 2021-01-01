عبر هذا الرابط .. سداد المصروفات إلكترونيا لطلاب جامعة حلوان



جامعة حلوان جامعة حلوان

فعلت جامعة حلوان بالعام الدراسي الحالي عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية و مصروفات المدن الجامعية وكافة المصروفات الخاصة بخدمات الطلاب بكافة المرحل الدراسية سواء بمرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية دون الحاجة للذهاب للجامعة ، لتسهيل الخدمة على الطلاب و تخفيف العبء عليهم .



وأوضحت الجامعة أن يتم الدفع من خلال كود دفع مصاريف جامعة حلوان و هو متاح عبر موقع الجامعة الالكتروني ، و يمكن للطلاب الدخول على الموقع عن طريق تسجيل كافة البيانات الخاصة مهم و ادخال الرقم القومي الخاص بالطالب.



وتشمل بيانات التسجيل بالموقع الإلكتروني للحصول على أكواد دفع مصروفات جامعة حلوان الآتي:

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اسم الطالبالكلية الملتحق بهاالرقم القوميوكشفت الجامعة ان الموقع الإلكتروني يتيح للطلاب الحصول على كود الدفع الخاص بخدمات السداد الالكترونية ، تحميل فواتير السداد الكترونيا .ويمكن لطلاب جامعة حلوان الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بخدمات الدفع عن طريق هذا الرابط : http://app2.helwan.edu.eg/fatoraa/Codesrch.asp