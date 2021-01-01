فتح باب التقديم خلال مارس أو أبريل .. المدارس المصرية اليابانية

المدارس المصرية اليابانية
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية ، خلال شهر مارس أو أبريل المقبل.
وأعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، معلومات كاملة عن شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية اليابانية .
تم التأكيد على المعلومات التالية :
المدارس المصرية اليابانية هي مدارس حكومية لغات
الدراسة في المدارس المصرية اليابانية من المستوى الاول لرياض الاطفال وحتى المرحلة الثانوية
المنهج المستخدم في المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد 2.0 باللغة الانجليزية بالاضافة لأنشطة التوكاتسو الاساسية
لغة التدريس هي اللغة الانجليزية بالاضافة الى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الانجليزية connect plus
تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الالكترونية للمدارس
يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية وذو ابوين مصريين وفقا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم
يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول اكتوبر من عام 2023
لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب او الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية
شرط السن للقبول في المدارس المصرية اليابانية
كي جي 1 : من سن 4 سنوات حتى 5 سنوات الا يوم
الصف الاول الابتدائي : من 6 سنوات حتى 7 سنوات الا يوم
الصف الثاني الابتدائي : من 7 سنوات حتى 8 سنوات الا يوم
الصف الثالث الابتدائي : من 8 سنوات حتى 9 سنوات الا يوم
يتم قبول المستوى بناءا على الاماكن المتاحة في الفرع المتقدم إليه
في حالة التقدم لمراحل ما بعد كي جي 1 يشترط التحويل من مدرسة لغات
الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس المصرية اليابانية
شهادة ميلاد مميكنة للطفل / التلميذ حديث الاصدار (لا تزيد عن شهر)
بطاقة الرقم القومي لولي الامر (سارية)
اثبات محل الاقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على اعلان فتح باب التقدم ب6 اشهر على الاقل توثيق رسمي وذلك في حالة اختلاق محل الاقامة الحالي عن المثبت في بطاقة الرقم القومي
التوقيع على اقرار ولي الامر عدد 2 اصل نسخة لولي الامر ونسة للمدرسة وفي حالة مخالفة ولي الامر لأي من بنود الاقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات
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