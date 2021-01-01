فتح باب التقديم خلال مارس أو أبريل .. المدارس المصرية اليابانية



المدارس المصرية اليابانية المدارس المصرية اليابانية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية ، خلال شهر مارس أو أبريل المقبل.



وأعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، معلومات كاملة عن شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية اليابانية .



تم التأكيد على المعلومات التالية :

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المدارس المصرية اليابانية هي مدارس حكومية لغاتالدراسة في المدارس المصرية اليابانية من المستوى الاول لرياض الاطفال وحتى المرحلة الثانويةالمنهج المستخدم في المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد 2.0 باللغة الانجليزية بالاضافة لأنشطة التوكاتسو الاساسيةلغة التدريس هي اللغة الانجليزية بالاضافة الى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الانجليزية connect plusتقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الالكترونية للمدارسيشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية وذو ابوين مصريين وفقا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليميشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول اكتوبر من عام 2023لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب او الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانيةشرط السن للقبول في المدارس المصرية اليابانيةكي جي 1 : من سن 4 سنوات حتى 5 سنوات الا يومالصف الاول الابتدائي : من 6 سنوات حتى 7 سنوات الا يومالصف الثاني الابتدائي : من 7 سنوات حتى 8 سنوات الا يومالصف الثالث الابتدائي : من 8 سنوات حتى 9 سنوات الا يوميتم قبول المستوى بناءا على الاماكن المتاحة في الفرع المتقدم إليهفي حالة التقدم لمراحل ما بعد كي جي 1 يشترط التحويل من مدرسة لغاتالأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس المصرية اليابانيةشهادة ميلاد مميكنة للطفل / التلميذ حديث الاصدار (لا تزيد عن شهر)بطاقة الرقم القومي لولي الامر (سارية)اثبات محل الاقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على اعلان فتح باب التقدم ب6 اشهر على الاقل توثيق رسمي وذلك في حالة اختلاق محل الاقامة الحالي عن المثبت في بطاقة الرقم القوميالتوقيع على اقرار ولي الامر عدد 2 اصل نسخة لولي الامر ونسة للمدرسة وفي حالة مخالفة ولي الامر لأي من بنود الاقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات