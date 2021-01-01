هل يُنقضه .. الوضوء داخل الحمام بدون حذاء l الإفتاء تجيب



الوضوء الوضوء



أكد الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن دخول الحمام حافى أو غير حافى ليس ناقضًا للوضوء،منوهاً إلى أنه هناك فرق إذا كانت أرضية الحمام بها نجاسة أو نظيفة.





لفت د. فخر إلى أنه إذا كانت أرضية الحمام نظيفة فلا شئ فى ذلك، ولكن إذا كانت بها مياه، وربما اختلطت بنجاسة، فهنا لا ينقض الوضوء أيضًا، ولكن على المسلم غسل القدم حتى نتأكد من طهارتها قبل الصلاة.



هل يجوز الوضوء في الحمام، الحمامات الآن لم تعد كما كان العهد بها فى السابق فأصبحت الآن متكلفة ولكنها فى النهاية معدة لقضاء الحاجة ولا تخلو من النجاسات حتى لو لم يكن الحمام كله نظيفا، حيث قال المولى فى كتابه الكريم {ذَ?لِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}.

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هل يجوز الوضوء في الحمام؟ورد سؤال إلى الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق عبر صفحته الرسمية، يقول صاحبه: ما حكم الوضوء داخل الحمام؟رد خلال برنامج "دقيقة فقهية"، قائلا: الحمَّام هو المكان الذي يغتسل فيه بالماء الحار، ثم استُخدم للدلالة على مكان قضاء الحاجة والاغتسال بأي ماء.وأضاف الوضوء داخل الحمام جائزٌ ولا حَرَجَ فيه ؛ طالما أنه لم يأتِ على الإنسان شيء ينجِّسه ؛ خاصة أنه قد أصبحت عادة أهل العصر الاعتناء بنظافة هذه الأماكنِ عناية خاصة وتنظيمها تنظيمًا متناسبًا مع أغراض استعمالها.وتابع: يُستحب عدمُ ذكر الله تعالى بعد الدخول في الحمام وأثناء الوضوء ؛ لأنه محلُّ انكشاف العورة، ويفعل فيه ما لا يحسن في غيره.والخلاصة: أن الوضوء في الحمام صحيح، ونقول للمتوضئ: ينبغي عليك ألا ترفع صوتك في هذه المواضع بالتسمية ولا بذكر الله، لا أثناء الوضوء ولا قبله ولا بعده ما دمتَ في الحمام، ولكن عليك أن تقول ذلك سرًّا؛ أي نجريها على القلب بغير تلفُّظٍ.