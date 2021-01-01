أتعلمي تعملي.. بطاطس مقلية مقرمشة بأقل كمية زيت

تعد البطاطس من الاكلات السريعة التي يعشقها الكثير، ولذلك نقدم لك طريقة جديدة لعمل البطاطس المقلية المقرمشة بأقل كمية زيت بملعقة واحدة نشا بقرمشة
خطيرة بدون أن تشرب الزيت.
المكونات:
4 حبات بطاطس تحمير كبيرة
نصف كوب خل ابيض
2 ملعقة كبيرة نشا
زيت للتحمير
الطريقة
نقشر البطاطس, ثم نقطعها اصابع وسط لا سميكة ولا رفيعة, لتستوي جيدا.
نغسلها جيدا, ثم ننقعها في ماء مع نصف كوب خل أبيض, نتركها فيه مدة نصف ساعة
بعدها نغسل البطاطس جيدا, ثم ننشفها جيدا من الماء. نضعها في وعاء, نضيف عليها النشا, ثم نقلبها فيه حتى تتغلف كل حبات البطاطس بالنشا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!