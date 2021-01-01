أتعلمي تعملي.. بطاطس مقلية مقرمشة بأقل كمية زيت

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صورة الخبر: بطاطس مقلية مقرمشة
بطاطس مقلية مقرمشة


تعد البطاطس من الاكلات السريعة التي يعشقها الكثير، ولذلك نقدم لك طريقة جديدة لعمل البطاطس المقلية المقرمشة بأقل كمية زيت بملعقة واحدة نشا بقرمشة
خطيرة بدون أن تشرب الزيت.

المكونات:
4 حبات بطاطس تحمير كبيرة
نصف كوب خل ابيض
2 ملعقة كبيرة نشا
زيت للتحمير

الطريقة
نقشر البطاطس, ثم نقطعها اصابع وسط لا سميكة ولا رفيعة, لتستوي جيدا.
نغسلها جيدا, ثم ننقعها في ماء مع نصف كوب خل أبيض, نتركها فيه مدة نصف ساعة
بعدها نغسل البطاطس جيدا, ثم ننشفها جيدا من الماء. نضعها في وعاء, نضيف عليها النشا, ثم نقلبها فيه حتى تتغلف كل حبات البطاطس بالنشا.

نضع مقلاة عميقة , على نار عالية. نسكب مقدار الزيت الكافي, بعد أن يصبح ساخنا للغاية. نضع البطاطس بالتدريج حتى نتجنب التصاقها.
بعد مرور 5 دقائق على نار عالية. نفرق حبات البطاطس ونتأكد أنها متباعدة عن بعضها البعض لا نحرك قبل 5 دقائق. بعدها نخفض النار الى متوسط.
نتركها تطهي جيدا وتطفو على السطح وتبدأ في أن تأخذ اللون الذهبي الخفيف ثم نخرجها ونصفيها من الزيت.

نضيف إليها البهارات والملح, فهذا يكون على حسب الذوق, ثم نقدمها مع صلصة الكاتشب والمايونيز بالصحة والعافية.

المصدر: elbalad

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