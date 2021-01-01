تثير جدلا واسعا .. حيلة جديدة للسرقة في مصر

آخر الأخباراخبار مصر › تثير جدلا واسعا .. حيلة جديدة للسرقة في مصر

صورة الخبر: سرقة الإطارات
سرقة الإطارات


انتشرت صور على عدة صفحات خاصة بالسيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لسيارات دون إطارات، مصحوبة بشكوى أن لصوص إطارات السيارات انتشروا بطريقة مرعبة، خاصة في الأماكن النائية.

وأوضحت الصور المنشورة أن السيارات التي تم سرقة الإطارات منها باهظة الثمن منها "هيونداي وشيفورلية"، إذ يتم تفكيكهم بكل سهولة، ومن ثم بيعها كإطارات مستعملة.

وكتب محمود خيري، متخصص في السيارات: "موضوع سرقة الجنوط والكاوتش انتشر يا جماعه جامد، خدوا بالكم واشتروا لوك للجنط، واركنوا في أماكن أمان".

وربط العديد من الأشخاص عمليات السرقة الجديدة، بالوضع الاقتصادي الحالي في مصر، حيث يلجأ العديد لهذه الحيلة لبيع الإطارات دون سيارة لعدم التوصل إليه والكشف عنه، حيث يصبح من السهل بيعها.

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تثير جدلا واسعا .. حيلة جديدة للسرقة في مصر

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
32605

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager