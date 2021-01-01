تثير جدلا واسعا .. حيلة جديدة للسرقة في مصر

انتشرت صور على عدة صفحات خاصة بالسيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لسيارات دون إطارات، مصحوبة بشكوى أن لصوص إطارات السيارات انتشروا بطريقة مرعبة، خاصة في الأماكن النائية.
وأوضحت الصور المنشورة أن السيارات التي تم سرقة الإطارات منها باهظة الثمن منها "هيونداي وشيفورلية"، إذ يتم تفكيكهم بكل سهولة، ومن ثم بيعها كإطارات مستعملة.
وكتب محمود خيري، متخصص في السيارات: "موضوع سرقة الجنوط والكاوتش انتشر يا جماعه جامد، خدوا بالكم واشتروا لوك للجنط، واركنوا في أماكن أمان".
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