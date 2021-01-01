3 أسباب لارتفاع الكوليسترول الضار



ارتفاع الكوليسترول ارتفاع الكوليسترول

أصبحت زيادة الكوليسترول مشكلة شائعة يعاني منها الكثير من الأشخاص، فالكوليسترول إنها مادة دهنية شمعية موجودة في دمك على الرغم من أن الكبد يصنعها أيضًا، إلا أن السبب الأكبر لتكوينها هو الطعام غير الصحي وعدم المشاركة في أي نوع من النشاط البدني.



ما هو الكوليسترول وما مدى خطورته ؟

يُعتقد أن الكوليسترول ضروري للصحة الجيدة ولكنه كولسترول جيد والثاني هو الكوليسترول الضار الذي يتراكم في الدم ويسد الأوردة ويزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض القلب.



أسباب زيادة الكولسترول ؟

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، هناك العديد من الأسباب وراء زيادة الكوليسترول السيئ في الأوعية الدموية، بما في ذلك تناول الأطعمة الغنية بالدهون، وعدم ممارسة الرياضة، واستهلاك الكحول، وأمراض مثل السكري أو السمنة، إلخ لكن هل تعلم أن هناك بعض الأسباب التي يمكن أن تزيد من مستوى الكوليسترول لديك على الرغم من اتباع عادات مثل اتباع نظام غذائي صحي أو ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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تاريخ العائلةوفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC ) ، إذا استمر ارتفاع الكوليسترول في عائلتك ، فمن المرجح أن تصاب بارتفاع الكوليسترول قد تحتاج إلى فحص مستوى الكوليسترول لديك أكثر من هؤلاء الأشخاص إذا كنت من بين هؤلاء ، فعليك أن تكون أكثر حذراً.الشيخوخةيزداد خطر ارتفاع الكوليسترول لدى الجميع مع تقدم العمر. هذا لأننا مع تقدمنا ??في العمر ، لا يستطيع الجسم إزالة الكوليسترول من الدم كما كان يفعل عندما كان أصغر سنًا وهذا يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.النساء أكثر عرضة لزيادة الكوليستروليعتقد مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن النساء أكثر عرضة لزيادة الكوليسترول السيئ من الرجال حتى سن 55 تقريبًا (أو حتى سن اليأس) ثانيًا ، في أي عمر ، يكون لدى الرجال مستويات أعلى من الكوليسترول الجيد مقارنة بالنساء. لذلك ، إذا كنت امرأة ، فعليك أن تهتم بشكل خاص بتمارين الأكل والشرب حتى يكون هناك تحكم في المستوى.أسباب أخرى لارتفاع الكوليسترولعالي الدهونقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن اتباع نظام غذائي عالي التشبع هو سبب رئيسي لذلك. وبالمثل ، فإن عدم ممارسة النشاط البدني يمكن أن يزيد وزنك ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. يتسبب التدخين في تلف الأوردة ، مما يزيد من احتمالية تراكم الدهون فيها.السمنة أسوأ عدوأدرك مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن السمنة مرتبطة بارتفاع مستويات الدهون الثلاثية ، وارتفاع مستويات الكوليسترول الضار ، وانخفاض مستويات الكوليسترول الحميد. يمكن أن تسبب السمنة أيضًا أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري.