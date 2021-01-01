بالكمون .. طريقة عمل باتون ساليه



باتون ساليه باتون ساليه

تقدم الشيف ناني حفظي طريقة عمل باتون ساليه بالكمون بمذاق لا يقاوم وشكل شهي ولذيذ ومغذٍ بأبسط الخطوات، لعشاق الباتون ساليه.





المقادير لعمل الباتون ساليه

3 كوب دقيق أبيض

كوب إلا ربع زبدة لينة

كوب إلا ربع ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة صغيرة ملح



للوجه

1 بيضة كبيرة مخفوقة

نصف كوب كمون صحيح

1 ملعقة صغيرة حليب سائل

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طريقه لعمل الباتون ساليهفي وعاء صغير نضع الماء والزبدة، ثم نسخنهم على نار هادئة حتى تذوب الزبدة ويصبح الماء دافئا.في بولة غويطة أو بولة العجان الكهربائي، نضع الدقيق والخميرة والسكر والملح، ونخلطهم.نضيف خليط الماء مع الزبدة إلى البولة، ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.ندهن بولة نظيفة بالزيت، ونضع فيها العجينة، ثم نغطيها ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل حتى تختمر ويتضاعف حجمها.نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ونبطن الصينية بورقة زبدة.نضع الكمون على طبق واسع ومسطح.نأخذ مقدار كرة صغيرة من العجين، وعلى سطح صلب نشكله على هيئة أصابع طولية ورفيعة، ونغمس أحد جوانبه في الكمون، ثم نرصه متباعدا في الصينية.نكرر الخطوة السابقة حتى تنتهي كمية العجين.في بولة صغيرة، نخفق البيضة والحليب، وندهن بها الباتون ساليه، ونتركه لمدة 10 دقائق.ندخل الباتون ساليه الفرن لمدة 10 دقائق وحتى ينضج ويكتسب اللون الذهبي.نخرج الباتون ساليه من الفرن، ونرفعه من الصواني، ثم نتركه حتى يبرد تماماً.نقدم الباتون ساليه مع الشاي.