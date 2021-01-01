تعرف عليها.. أضرار كارثية لزيت الطعام المستعمل



زيت الطعام المستعمل زيت الطعام المستعمل

أكدت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أنه بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تم تشديد الرقابة على الأسعار والمصانع وغيرها من جميع الأنشطة التجارية بدائرة الإدارة ببلبيس.



وقالت وكيل وزارة التموين بالشرقية إن إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين، مدير الإدارة، ومفتشي الإدارة بالاشتراك مع شرطة المسطحات وسلامة الغذاء بالمنطقة الصناعية ببلبيس، شنت حملة مكبرة أسفرت عن تحرير محضر رقم 795 جنح مركز بلبيس 2023 ضد مصنع تدوير زيت الطعام المرتجع وإعادة تعبئته وطرحه للأسواق، وتم التحفظ على 57 طن زيوت طعام مستعملة مرتجعة ومجهولة المصدر.



أضرار إعادة تدوير واستخدام الزيوت

تجعل الزيت مسرطنًا

قال الدكتور أحمد صبري، أخصائي التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه عند إعادة استخدام الزيوت يمكن أن يؤدي طهي الطعام إلى زيادة الجذور الحرة في الجسم، والتي يمكن أن تسبب الالتهابات، السبب الجذري لمعظم الأمراض بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والسكري، ويمكن للالتهابات الشديدة في الجسم أن تقلل المناعة وتجعلك عرضة للعدوى.

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تزيد من نسبة الكوليسترول الضاريمكن للطعام المطبوخ بالزيت الأسود المدخن والذي يتم استخدامه وإعادة تسخينه طوال اليوم، أن يزيد من مستوى LDL أو الكوليسترول السيئ في الجسم، ويمكن أن تزيد المستويات المرتفعة من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وألم الصدر.تجنب إعادة استخدام زيوت الطهي لتجنب المشاكل المتعلقة بالكوليسترول.زيادة الحموضةإذا أصبح الإحساس بالحرقان في معدتك وحلقك أكثر تكرارا من أي وقت مضى، فقد يكون زيت الطهي المعاد تسخينه هو السبب وراء ذلك، تجنب تناول الوجبات السريعة والمقلية، إذا كنت تعاني من حموضة أكثر من المعتاد.