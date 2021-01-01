بالسميد الأصلية .. طريقة عمل البسبوسة

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طريقة عمل البسبوسة

تقدم الشيف حميدة عثمان طريقة عمل البسبوسة بمذاق لا يقاوم وشكل شهي ولذيذ ومغذٍ لعشاق البسبوسة.



المقادير:
3 أكواب من السميد الناعم.
نصف كوب من اللبن الحليب
3 كوب زبادى
ملعقة صغيرة من الفانيليا.
ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
كوب من السمن المذاب. او الذبدة
كوب من جوز الهند.
كوب من السكر
سيرم "الشربات

طريقة عمل البسبوسة بالسميد الأصلية
اخلط السميد والبيكنج بودر معاً في وعاء جيداً.

أضف السمن إلى ما سبق، وقلب الخليط جيداً، ثم ضع السكر والفانيليا، وقلب جيداً.

ضع إلى ما سبق اللبن وجوز الهند، واخلط المزيج معاً.

تصب البسبوسة في صينية مدهونة بالقليل من الطحينة.
توضع الصينية في الفرن الساخن على درجة حرارة هادئة.

تترك البسبوسة حتى تمام النضج والحصول على اللون الذهبي.

تخرج من الفرن، وتصب السيرم (الشربات) البارد، وترش بجوز الهند وتزين بالمكسرات.

تقدم وبالهناء والشفاء.

المصدر: elbalad

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