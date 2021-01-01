تفاصيل .. رئيس مجلس النواب الأمريكي يطالب بفتح تحقيق ضد بايدن.



بايدن بايدن



دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الخميس، الكونجرس إلى التحقيق في القضية المتعلقة بالعثور علي وثائق سرية بحوزة الرئيس جو بايدن.



وقال مكارثي: "أعتقد أن الكونجرس يجب أن ينظر في هذا. بايدن كان نائبا للرئيس احتفظ بوثائق سرية بحوزته”.



وأضاف: "الدستور يجب أن ينطبق على الجميع بالتساوي"، متهماً الإدارة الحالية بازدواجية المعايير.

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وأشار رئيس مجلس النواب الأمريكي، إلى مداهمة ممتلكات الرئيس السابق دونالد ترامب عندما تم اكتشاف وثائق سرية.وقال مكارثي: "وزعوا صورا لهذه الوثائق. أين وثائق بايدن؟ أين الصور؟ هذا ما يمنع الأمريكيين من تصديق حكومتهم”.وتعهد الجمهوريون في الكونجرس بالتحقيق في سوء تعامل الرئيس جو بايدن مع الوثائق الحكومية بعد اكتشاف العديد من الوثائق السرية، التي تضم معلومات من الفترة التي كان فيها جو بايدن نائبًا للرئيس، من قبل محققين في مكاتب تابعة له.عثر محامو بايدن على مجموعة من الوثائق السرية بمنزله في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، حسبما أعلن ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص بالبيت الأبيض للرئيس الأمريكي جو بايدن.وقال ساوبر، في بيان اليوم الخميس “كما ذكرنا سابقًا، نتعاون بشكل كامل مع الأرشيف الوطني ووزارة العدل في عملية لضمان أن أي سجلات لإدارة أوباما وبايدن في حيازة مناسبة للأرشيف”.وأضاف: “بعد اكتشاف الوثائق الحكومية في مركز بايدن نوفمبر 2022، وبالتنسيق الوثيق مع وزارة العدل، بحث محامو الرئيس في مساكن ويلمنجتون وشاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير - المواقع الأخرى التي توجد بها ملفات من نائبه ربما تم شحن المكتب الرئاسي خلال الفترة الانتقالية لعام 2017”.وتابع: “أكمل المحامون هذه المراجعة الليلة الماضية. وأثناء المراجعة، اكتشف المحامون بين الأوراق الشخصية والسياسية عددًا صغيرًا من سجلات إدارة أوباما-بايدن الإضافية بعلامات سرية. جميعها باستثناء واحد من هذه الوثائق تم العثور عليها في مساحة تخزين في مرآب سكن الرئيس ويلمنجتون، وتم العثور على وثيقة واحدة تتكون من صفحة واحدة بين المواد المخزنة في غرفة مجاورة”.وأكد ساوبر أن محامي بايدن “أخطروا على الفور” وزارة العدل بالاكتشاف ورتبوا لنقلهم، وتعهد بأن البيت الأبيض سيواصل التعاون مع' مراجعة وزارة العدل.