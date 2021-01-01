تويتر: لا دليل على تسريب بيانات مستخدمين

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تويتر

قالت شركة تويتر إنه لا يوجد دليل على أن البيانات، التي بيعت في الآونة الأخيرة عبر الإنترنت، سُربت من خلال استغلال ثغرة أمنية في أنظمة الشركة.

وكانت الشركة قالت إن بيانات 5.4 مليون حساب تعرضت للاختراق بسبب خلل اكتشفته أوائل العام الماضي، قبل أن تصلحه وتكشف عنه خلال الصيف.

وقال موقع تويتر في منشور على مدونة إن 600 مليون من بيانات المستخدمين الأخرى "لا يمكن ربطها بالحادثة التي تم الإبلاغ عنها سابقاً، ولا بأي حادثة جديدة".

وأضاف "لا يوجد دليل على أن البيانات التي بيعت عبر الإنترنت تسنى الحصول عليها من خلال استغلال ثغرة أمنية في أنظمة تويتر. من المحتمل أن تكون البيانات عبارة عن مجموعة من البيانات المتاحة بالفعل للجمهور على الإنترنت من خلال مصادر مختلفة".

المصدر: السلطة

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