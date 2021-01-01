أبل تستخدم شاشات MicroLED فى أجهزة iPhone و Apple Watch

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تعمل شركة آبل على تصميم شاشات MicroLED الداخلية الخاصة بها لاستخدامها في أجهزة مثل iPhone و Apple Watch ، ويمكن أن يؤدي إجراء التبديل إلى سحب Apple بعيدًا عن اعتمادها الحالي على شاشات OLED التي تصنعها Samsung و LG وغيرهما، وفقًا لمارك غورمان من Bloomberg . ويقول التقرير الذى نقله theverge إن الشاشات يمكن أن تبدأ في الظهور على الأجهزة في وقت مبكر من العام المقبل، بعد ما يقرب من خمس سنوات من التخطيط والتطوير. وفى الوقت الحالي ، تستخدم Apple شاشات مصممة ومنتجة من قبل مجموعة متنوعة من البائعين، و يقال إن لوحات OLED لأجهزة iPhone 14s من صنع Samsung و LG و BOE ، وفقًا لـ Gurman، ومن المحتمل أن يكون لدى Apple شركات أخرى تنتج شاشاتها ، لكنها ستفعل ذلك باستخدام تصميمات Apple ومواصفاتها بدلاً من شركة أخرى. كما إنها خطوة مماثلة للشركة باستخدام تصميمات الرقاقات الخاصة بها في أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية ، والتخلي عن Intel وجني فوائد هائلة في الأداء وعمر البطارية، وتقع مهمة صنع هذه المعالجات فعليًا على عاتق TSMC ، لكن Apple لديها سيطرة كاملة على التصميم. ويقول التقرير إن شركة آبل تتوقع شحن شاشات MicroLED الخاصة بها في Apple Watch أولاً، على الأرجح في وقت مبكر من عام 2024 ، لتحل محل شاشات OLED التي تأتي مجهزة بها حاليًا، يبدو هذا هدفًا طموحًا، نظرًا لأن إحدى صعوبات MicroLED هي جعله صغيرًا - حاليًا، المنتج التجاري الحقيقي الوحيد الذي يستخدم هذه التقنية هو أجهزة تلفزيون Samsung الضخمة، مثل The Wall، لكن أبل كانت تخطط لهذه الخطوة لفترة من الوقت. وفي عام 2018 ، ذكرت بلومبرج أن الشركة كانت تعمل بهدوء على تطوير تقنية الشاشة الداخلية خصيصًا للساعة ، وفي عام 2014 استحوذت على شركة microLED ناشئة تسمى LuxView ، وفي العام الماضي سمعنا أيضًا أن الشركة كانت تعمل على شاشات OLED و MicroLED فائقة النحافة لسماعات الرأس AR الخاصة بها . ويبدو أيضًا كما لو أن Apple ربما تحاول أن تفعل شيئًا مشابهًا لما فعلته من خلال جهود الرقاقة الداخلية الخاصة بها - ابدأ صغيرًا بالتكنولوجيا، ولكن اجعلها حتى يمكن توسيع نطاقها. ويقول Gurman أيضًا، على غرار شائعة سابقة قدمها محلل العرض روس يونغ، أن خطط تزويد Apple Watch بـ MicroLED قد تنخفض إلى عام 2025 بدلاً من 2024.