إليك أفضل 5 طرق لإصلاح اتصال Wi-Fi على أندرويد...لو الواي فاي بيفصل..

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مشكلة قطع اتصال الواي فاي في هواتف أندرويد، يواجه مستخدمو أجهزة أندرويد في بعض الأحيان، مشاكل في البقاء على اتصال بشبكة الإنترنت حتى بعد توصيله بشبكة الواي فاي Wi-Fi في المنزل أو العمل، وهذه مشكلة شائعة يمكن أن تحدث على أي هاتف، ولكن لا داعي للقلق، توجد عدة طرق لاستكشاف الأخطاء وإصلاح مشكلة قطع اتصال الواي فاي في هواتف أندرويد،



مشكلة قطع اتصال الواي فاي في هواتف أندرويد1. اختبر شبكة الواي فاي على جهاز آخر:



هل حاولت استخدام نفس شبكة الواي فاي على جهاز آخر، إذا كان الإنترنت لا يعمل على أي أجهزة أندرويد خاصتك، فتحقق مما إذا كانت خطة الإنترنت الخاصة بك قد تحتاج إلى تجديدها.

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