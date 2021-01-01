مواصفات سوزوكي جمني الجديدة بخمسة أبواب



سوزوكي جمني سوزوكي جمني

بعد أشهر طويلة من الشائعات والصور التجسسية، كشفت سوزوكي الستار أخيراً عن إصدار جديد لموديل جمني بخمسة أبواب في معرض سيارات نيودلهي 2023 بالهند.



هي نفسها سيارة جمني الأصلية المحبوبة ولكن مع زيادة حجمها بشكل ملحوظ لاستيعاب الأبواب الخلفية والمساحة الأكثر رحابة بكثير في المقصورة، وللمقارنة، سوزوكي جمني القياسية بـ 3 أبواب يبلغ طولها 143.5 إنش، بينما يبلغ طول النسخة الجديدة بخمسة أبواب 157 إنش.



نفس أبعاد العرض والارتفاع الأصلية

قد يعجبك أيضا...

مع ذلك لم يتغير عرض السيارة عند 64.8 إنش، وارتفاعها عند 67.7 إنش، ما يعني أن التغير مقتصر على طولها فقط، كما احتفظت سوزوكي جيمني بتصميمها الصندوقي الأصلي، بسقف أسود متباين مع طلائها الخارجي الأصفر، كما تستمر السيارة بمصابيحها الأمامية الدائرية، ومفاصلها الخلفية المكشوفة، وإطاراتها الموجهة للتضاريس الوعرة، مع إطار احتياطي خلفي مغطي بغطاء أسود.نفس الداخلية والمحرك الأصلي كذلكوانتقلت داخلية السيارة كما هي من الموديل الأصلي، بنفس تصميم لوحة القيادة والمقاعد، وتدعم السيارة مساحة تخزينية جيدة مقدرة بـ 208 لتر، وتزداد إلى 332 لتر عند طي المقاعد الخلفية، وتشمل المواصفات الداخلية شاشة معلومات ترفيهية 9 إنش بتطبيقات أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، مع كاميرا رؤية خلفية و6 وسائد هوائية ونظام التحكم في الثبات وما إلى ذلك.كما تستمد سوزوكي جيمني الجديدة طاقتها من محرك 1.5 لتر بنزين هايبرد مخفف بقوة 105 حصان وعزم دوران 134 نيوتن متر مع نظام دفع رباعي، وناقل حركة يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيكي 4 سرعات، وستطرح سوزوكي النسخة الجديدة بخمسة أبواب في الأسواق العالمية خلال الصيف القادم.