سياره لكزس UX 2023.. كروس أوفر مبتكرة وجريئة للشباب



لكزس UX 2023 لكزس UX 2023

من أهم ما يميز السيارات الشبابية هو التصميم الخارجي والعملية وبعض التكنولوجيا.. لكزس UX هي أصغر سيارات الكروس أوفر المتوفرة من العلامة اليابانية الفاخرة التابعة لشركة تويوتا في السعودية، وإلى جانب لكزس is، تعد أفضل خيار للشباب الجامعي أو في مقتبل حياته الوظيفية أو الزوجية من سيارات لكزس.



لمحة عن لكزس ux



لكزس ux تتميز بجرأة التصميم مع ميول واضح للرياضية، وتظهر الجرأة في ملامح المصابيح في حين تظهر الرياضية مع حدة التصميم عند الخلف، وعبرت لكزس عن التصميم أثناء تقديم السيارة لأول مرة في معرض جنيف موتور 2018 قائلة “صلابة استثنائية للجسم ومركز ثقل منخفض لتمنح قائدها تحكمًا استثنائيًا”.

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وقد بدأ توفر لكزس ux في السعودية لسنة الموديل 2020، ويستمر توفرها لسنة الموديل 2023، كمنافس مميز في فئة الكروس أوفر من الفئة تحت المدمجة، وتتوفر عند الوكيل عبداللطيف جميل للسيارات في 3 فئات هذا العام.تفاصيل نُقدّرهااستعانت لكزس بعلماء الأعصاب من أجل جعل نغمة غلق الباب مطمئنة.مقبض فتحات المكيف الأمامية به إضاءة LED تُشحن بالحث الكهربائي لتصدر ضوءًا خافتًا يُسهل التحكم بها في الظلام.اختارت لكزس خياطة ساشيكو من زي الجودو في تطريز المقاعد لجودتها مع مراعاة خواص تدفئة وتهوية المقاعد.النوافذ الكهربائية بها خاصية منع التشابك فوق أصابع الأطفال.المساحات الأمامية ذكية تُبطأ من نفسها حتى لا تشتت السائق وتقف عند فتح الباب لمنح وصول الرذاذ إلى الراكب.تتم معاينة الباب الخلفي عند نحو 200 نقطة مرجعية مختلفة قبل التجميع ولا يُسمح باختلافات بسيطة في درجة الحرارة والرطوبة لضمان تشغيله السلس لسنوات عديدة قادمة.مواصفات لكزس uxالمصابيح الأمامية من نوع LED ثنائية أو ثلاثية الشمعة حسب الفئةعتبات الأبواب ألمنيومجنط 17 بوصة أو 18 بوصةباب خلفي كهربائي بمستشعر القدمفتحة سقفتشغيل عن بعد ودخول ذكيالمقاعد بجلد صناعي مع خاصية التسخينالمقود قابل للتعديل يدوي أو كهربائي حسب الفئةشاحن لاسلكي للجوالشاشة معلومات وترفيه 8 بوصة أو 12.3 بوصة مع نظام ملاحةدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيلوحة اللمس للتحكم في الشاشةمكيف هواء أوتوماتيك مع تحكم منفصل للسائق والراكب الأماميحساسات أمامية وخلفيةكاميرا الرؤية الخلفيةمثبت السرعةوسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأماميوسادة هوائية للركبة للسائق والراكب الأماميوسادة الستارة الهوائية لكل جانبلكزس ux, المربع نتمحرك لكزس uxتستمد لكزس ux قوتها من محرك 4 سلندر بسعة 2.0 لتر يخرج قوة 168 حصان عند 6,600 لفة بالدقيقة وعزم دوران 205 نيوتن متر عند 4,800 لفة بالدقيقة مقترن بناقل حركة تتابعي متغير CVT موجه إلى نظام دفع أمامي.سعر لكزس ux 2023تتوفر لكزس ux 2023 عند الوكيل عبداللطيف جميل للسيارات مع ضمان 4 سنوات أو 100,000 كيلو متر بالفئات والأسعار التالية شاملة الضريبة:لكزس ux 200 AA Elegant بسعر 179,400 ريال سعوديلكزس ux 200 FA F-Sport Base بسعر 188,600 ريال سعوديلكزس ux 200 BB Excellence بسعر 207,000 ريال سعودي