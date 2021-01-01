ستتعاون فولفو مع كوالكوم لرفع الإيرادات من خلال توفير ميزات الاشتراك

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صورة الخبر: فولفو
فولفو

ستعمل فولفو بالشراكة مع كوالكوم على تقديم قناة مبيع جديدة من خلال توفير ميزات اشتراك جديدة في سياراتها بدءً من EX90 الكهربائية بالكامل وفي سياراتها المستقبلية الأخرى.

قال مارتن كريستنسون رئيس تعريف المنتج وإدارة الشريك في فولفو، إن الشركة المصنعة للسيارات بحاجة إلى استكشاف تدفقات إيرادات جديدة مدفوعة بالبرامج حيث تستمر السيارات الآن لفترة أطول. وقال كريستنسون في معرض تقنيات المستهلكين 2023 “سنرى السيارات التي تحتاج إلى الاستمرار لفترة أطول والمزيد من القيمة مدفوعة بالبرامج، لذلك سنحتاج إلى إيجاد أعمال جديدة. بالتأكيد، هناك فرصة لتوفير بعض ميزات السيارة كاشتراكات مدفوعة”.

وفي نفس الحدثـ أشار مارك جرانجر رئيس منتج كوالكوم Digital Cockpit للسيارات، إلى أن الصناعة ستصل إلى نقطة التحول التي وصلت إليها الهواتف الذكية عندما كان من الممكن تحديثها بشكل متكرر باستخدام برامج وتطبيقات جديدة، وقال أن نظام التشغيل أندرويد الذي تستخدمه EX90 مدعوم بكوالكوم سناب دراجون SA8155. وقال “يمكننا أن نفعل الكثير في قمرة القيادة. يمكننا الابتكار وتقديم ميزات جديدة على مدار عمر السيارة “.

المصدر: سعودى شفت

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