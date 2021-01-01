ستصل شيفرولية كورفيت E-Ray رسمياً في 17 يناير

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شيفرولية كورفيت E-Ray

في جيلها الثامن، حولت شيفروليه اللعبة بسيارتها كورفيت مع أول طراز ذو محرك وسطي، وستأتي الفئة الهجينة من السيارة لرفع سقف التحدي والأداء.

في هذا الإعلان التشويقي تظهر كورفيت E-Ray في لقطة خاطفة، وتعتزم الشركة الكشف عن السيارة في 17 يناير الجاري في حين أن بعض الوثائق المسربة تؤكد حصول السيارة على 600 حصان، وتشير إلى وجود نظام دفع كلي مع محرك كهربائي للمحور الأمامي.

من ناحية أخرى، سيتعين على العملاء المهتمين بالسيارة الانتظار حتى الربع الثالث من العام قبل التمكن من الحصول علي سياراتهم.

المصدر: سعودى شفت

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