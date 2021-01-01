تستهدف جوديير إنتاج إطار مستدام بنسبة 100% في عام 2030

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إطار

كشفت جوديير عن إطارات مبتكرة مصنوع من مواد مستدامة، وتخطط الشركة للبدء ببيع نسخة إنتاجية من هذه الإطارات قبل نهاية العام.

يتضمن هذا الإطار الاختباري حوالي 17 مكونًا، ويتميز بمقاومة دحرجة أقل من الإطار التقليدي مما يساهم في توفير الوقود وتقليل بصمة الإطار الكربونية. وفي صناعة الإطارات التقليدية يعتمد إنتاج الإطارات على مواد مشتقة من النفط، أما هذه الإطارات فتعتمد على مواد مشتقة من غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون والزيت النباتي والمواد الأولية لتحلل الإطارات معادة التدوير. وقالت الشركة أن هذا المنتج مكون بنسبة 90% من المواد المستدامة، وتهدف الشركة لرفع هذا الرقم إلى 100% في منتج مستقبلي، أما بالنسبة للإطار الذي ستبيعه جوديير قبل نهاية العام فسوف يقتصر على 70% من المواد المستدامة.

قال كريس هيلسيل، نائب الرئيس الأول للعمليات العالمية وكبير مسؤولي التكنولوجيا في جوديير “نواصل إحراز تقدم نحو هدفنا المتمثل في إدخال أول إطار مستدام بنسبة 100% في الصناعة بحلول عام 2030”. وأضاف هيلسيل “كان العام الماضي عاملاً محوريًا نحو تحقيق هذا الهدف. لقد بحثنا عن تقنيات جديدة، وحددنا فرصًا لمزيد من التعاون واستخدمنا إصرار فريقنا ليس فقط لإثبات قدراتنا على إنتاج إطار اختباري مستدام بنسبة 90%، ولكن أيضًا لإنتاج إطار بمحتوى يصل إلى 70% من المواد المستدامة هذا العام”.

المصدر: سعودى شفت

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