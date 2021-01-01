يتوقع تقرير : أسعار iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max سترتفع هذا العام

من المتوقع أن تزداد تكلفة طرازات iPhone 15 هذا العام، بينما تمكنت Apple من الحفاظ على فجوة سعرية مناسبة بين طرازي Pro و non-Pro العام الماضي، فقد يصعب تبرير الأمور قليلاً مع الطرز الجديدة غير الاحترافية المتوقع أن تحصل على المزيد من ميزات Pro مثل Dynamic Island والتحول إلى High -كاميرات الدقة، يشير تقرير جديد الآن إلى أنه من المتوقع أن ترفع شركة Apple سعر طرازات iPhone 15 Pro الخاصة بها إلى أعلى مع توفير العديد من الميزات أكثر من طرازات iPhone 14 Pro.
يدعي تقرير عن Weibo، رصده MacRumours لأول مرة، أن طرازي iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max المرتقبين يمكن أن يكون سعرهما أعلى من طرازات iPhone 14 Pro الحالية، ويقول المصدر أن زيادة الأسعار قد تم إجراؤها "لتوسيع الفجوة" بين طرازات iPhone 15 Pro القادمة وطراز iPhone 15 Plus، وفقاً لموقع gadgets360.
وفقًا لتسعير الولايات المتحدة، تم إطلاق Apple iPhone 14 Pro بسعر 999 دولارًا أمريكيًا بينما تم إطلاق iPhone 14 Pro بسعر 1099 دولارًا، كما أشار MacRumours، فإن هذا من شأنه أن يرفع سعر طراز iPhone 15 Pro الأساسي إلى أكثر من ألف دولار هذا العام.
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