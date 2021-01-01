يأتى لابتوب HUAWEI MateBook D15 بتصميم أنيق وألوانا مختلفة ليلائم أذواق المستخدمين



HUAWEI MateBook D15 HUAWEI MateBook D15

يعد الحاسب المحمول HUAWEI MateBook D15 من ضمن أجهزة هواوي الفائقة، مما يجعله مثالياً لتجربة "المكتب الذكي" الجديدة، ليس هذا فحسب بل يأتي بمجموعة من المميزات المختلفة وهذا ماتسعى هواوي لتحقيقة دائماً في أجهزتها، حيث يتوفر بمعالج قويIntel من الجيل الحادي عشر ويأتيWi-Fi 6. كما زود بشاشة Full HD IPS مقاس 15.6 بوصة. ويمكن اختيار الحاسب المحمول بذاكرة DDR4 ثنائية القناة تصل سعتها إلى 8 جيجابايت للقراءة والكتابة بشكل أسرع، كما يمتلك قرص صلب SSD عالي السرعة، ليمكنك من إطلق إبداعك بالتنقل بين الأجهزة المتعددة بكل سهولة مع تجربة "المكتب الذكي".



يتميز الحاسب المحمول HUAWEI MateBook D بشاشة Full HD IPS مقاس 15.6 بوصة مضادة للتوهج وتحتفظ بتصميم شاشات العرض الكاملة في السلسلة المميزة. وتشكل هذه الشاشة نسبة 87% من حجم الهيكل الكلي مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9 لتوفر لكم التجارب السينمائية الغنية. وحصلت الشاشة على شهادة الضوء الأزرق المنخفض من TUV Rheinland وشهادة الصورة الخالية من الوميض لتوفر تجربة مشاهدة أكثر راحة. ويساعد مستوى الضوء الأزرق المنخفض على تقليل إجهاد العين المرتبط باستخدام الشاشة لفترات طويلة.



لا يقتصر استخدام الحواسيب المحمولة بالنسبة للعملاء الشباب على إنجاز مهام العمل فحسب، بل يمثل أيضاً منصة ترفيهية. ويمكن اختيار الحاسب المحمول الجديد بذاكرة DDR4 ثنائية القناة تصل سعتها إلى 8 جيجابايت للقراءة والكتابة بشكل أسرع، كما يمتلك قرص صلب SSD عالي السرعة ومدعّم بتقنية NVMe PCIe لتحسين أداء النظام بشكل أكبر. ويتوفر باختيارات عديدة لمعالج Intel®? Core i3 وCore i5 وCore i7 من الجيل الحادي عشر. وبنقرة واحدة على مفتاحي Fn وP، سيتمكن المستخدمون من تفعيل وضع الأداء Performance Mode لتشغيل التطبيقات الأكثر تطلباً. ويعمل نظام التبريد المتطور الذي يتميز بمروحة HUAWEI Shark عالية الكثافة وأنبوبين حراريين على تعزيز التصميم الإلكتروني لضمان استمرارية أداء الحاسب المحمول HUAWEI MateBook D15 بقوة وثبات خلال أحمال العمل الكثيفة.

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يجسد الحاسب المحمول HUAWEI MateBook D15 الجديد فلسفة تصميم "Pure Shape" من هواوي، ويتميز بتصميم بسيط مع خطوط دقيقة تمتد على الهيكل المعدني، مما يمنحه مظهراً بسيطاً باللون الرمادي الكلاسيكي.يشهد كل حاسب من الحواسيب المحمولة HUAWEI MateBook D على التزام هواوي بالجودة وتحقيقها للتميز في التصنيع. ونظراً لأن هذا الحاسب المحمول يزن 1.53 كغ1 ويبلغ مقاس المكان الأثخن فيه 16.9 مم2 فقط، يعد هذا الحاسب مناسب للسفر، كما ستلبي مجموعة المنافذ الكثيرة على جانبيه معظم سيناريوهات الاستخدام اليومي.يستفيد الحاسب المحمول HUAWEI MateBook D15 الجديد من القدرات الموزعة للجهاز الفائق كي يعزز إنتاجيتكم وإبداعكم. وعند عرض شاشة الحاسب المحمول HUAWEI MatePad Pro لاسلكياً على شاشة الحاسب المحمول HUAWEI MateBook D15 المحمول عبر تقنية HUAWEI Share، ستتمكنون من الاستفادة من المزايا الجديدة لخاصية العرض على عدة شاشات على الجهاز اللوحي والحاسب المحمول التي تأتي مع ثلاثة أوضاع هي: وضع المرآة Mirror Mode ووضع التوسيع Extend Mode ووضع التعاون Collaborate Mode. في وضع المرآة، كما يوحي الاسم، يستطيع المستخدم عكس شاشة HUAWEI MateBook D15 على شاشة الحاسب المحمول، مما يتيح لكم العمل مباشرة على الملفات وتعديل المستندات أو الرسم باستخدام قلم HUAWEI MPencil الخاص بالجهاز اللوحي. وهناك أيضاً وضع التوسيع الذي يحول الحاسب المحمول HUAWEI MatePad Pro اللوحي إلى شاشة ثانية، مما يوفر مساحة شاشة إضافية لعرض المزيد من المحتوى، وهو أمر رائع للتسوق عبر الإنترنت أو عند تصفح الإنترنت، إضافةً إلى الكثير من العناصر لاستكشافها. ويتيح وضع التعاون Collaborate المبتكر إمكانية التفاعل عبر الأنظمة المختلفة، مما يتيح لكم نقل المحتوى مثل النصوص والصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة عبر السحب والإفلات ببساطة تامة. ويتخطى HUAWEI Share الحدود التي تفصل عادةً بين الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة، ويعمل على إثراء وتعزيز ما يمكن إنجازه على الحاسب المحمول HUAWEI MateBook D15 اللوحي الجديد والأجهزة المتصلة الأخرى، ليمكّنكم من أن تصبحوا أكثر إنتاجية وإبداعاً من قبل.كما يضم الحاسب المحمول HUAWEI MateBook D15 تقنيات هواوي المبتكرة الإضافية مثل زر التشغيل الذي يتعرف على بصمة الإصبع والكاميرا المنبثقة.يدعم محول الشحن المتضمن مع الحاسب المحمول HUAWEI MateBook D15 تقنية الشحن السريع HUAWEI SuperCharge لشحن هواتف هواوي الذكية المتوافقة بسرعة كبيرة. ويظل الشحن العكسي نشطاً حتى عند إيقاف تشغيل الحاسب المحمول ليستطيع المستخدمون شحن بطارية هاتفهم الذكي أثناء التنقل بسرعة ودون تعقيدات.