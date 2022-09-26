بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.15%

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صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات باستثناء إيجي إكس 70، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.020 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 15551 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2759 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 19086 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 6406 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2807 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4234 نقطة.

المصدر: اليوم السابع

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