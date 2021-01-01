يكشف تلسكوب جيمس ويب أول كوكب خارجى مؤكد يبلغ 99% من قطر الأرض



تلسكوب جيمس ويب تلسكوب جيمس ويب

سجل تلسكوب جيمس ويب الفضائى أول تأكيد لاكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية، وأطل 41 سنة ضوئية في الكون ووجد كوكبًا في كوكبة أوكتان بقطر 99% من قطر الأرض نفسها ويسمى LHS 475 b، وفقا لتقرير engadget.



وعلى وجه التحديد، اكتشف فريق من علماء الفلك من مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز، بقيادة كيفن ستيفنسون وجاكوب لوستيج- ييجر، أولًا دليلًا على الكواكب الخارجية المرشحة أثناء التنقيب في البيانات التي تم الحصول عليها من القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابر (TESS) التابع لناسا.



ومع ذلك، كان مطياف Webb القريب من الأشعة تحت الحمراء (NIRSpec) هو الذي أكد وجود الكواكب من خلال مراقبة عبوران أمام نجمها الأم وما من شك فى أن الكوكب موجود، وأعلنت Lustig-Yaeger فى بيان صحفى لوكالة ناسا أن بيانات Webb الأصلية تتحقق من صحتها .



كما تلاحظ وكالة الفضاء، من بين التلسكوبات العاملة اليوم (الأرضية والمدارية على حد سواء)، يمتلك JWST فقط إمكانات الحل لتوصيف الغلاف الجوى للكواكب الخارجية بحجم الأرض بدقة والذى يجلس فوق الكتلة الصخرية، ولا يزال فريق البحث يعمل على تحديد نوع الغلاف الجوي إن وجد باستخدامه من خلال تحليل طيف الإرسال الخاص به.



وهناك احتمال أن الكوكب سيكون خاليًا من العزل الغازي الحرج، ولكن على هذه المسافات، يمكن ببساطة أن يختبئ ذرة صغيرة جدًا بالقرب من السطح، وقال Lustig-Yaeger: "بشكل غير متوقع، يكون الغلاف الجوي لثاني أكسيد الكربون بنسبة 100? أكثر إحكاما لدرجة أنه يصبح من الصعب للغاية اكتشافه".



وإنهم واثقون من أنه لا يمتلك جوًا قمعيًا مشابهًا لجو قمر زحل تيتان، وقال: "هناك بعض الأجواء الأرضية التي يمكننا استبعادها"، "لا يمكن أن يكون لها غلاف جوي كثيف يسيطر عليه الميثان."



ومع ذلك، يبدو أن سطح الكوكب يبلغ حوالي 300 درجة مئوية، أي عدة مئات من الدرجات أدفأ مما هو هنا على الأرض، وإذا تم اكتشاف الغطاء السحابي في دراسات لاحقة، فقد يشير ذلك إلى مناخ عالمي للاحتباس الحراري أقرب إلى كوكب الزهرة.



وأكد الباحثون أيضًا أن LHS 475 b يحافظ على مدار مداري مغلق مع نجمه لمدة يومين فقط - وهو قريب جدًا من المحاولة مع سول، ولكن نظرًا لأن LHS يدور حول قزم أحمر ينتج أقل من نصف طاقة شمسنا، فمن الناحية النظرية الحفاظ على جو.