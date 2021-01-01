تعرف على أحدث تعديلات وميزات تظهر فى Zoom وإنستجرام

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إنستجرام

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن تطبيقيات Zoom و"إنستجرام" ستحصل على ميزات وتعديلات مميزة، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن تطبيق Zoom لمكالمات الفيديو سيوفر لمستخدميه رموزا تفاعلية جديدة لجعل المكالمات أكثر متعة، إذ يمكن للمتصلين أثناء المكالمة استبدال وجوههم بوجوه تفاعلية كوجه قطة أو أرنب أو ثعلب.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، تشبه رموز Animojis الجديدة في Zoom رموز Memojis التفاعلية من آبل بعض الشيء، وستتوفر نسخ تطبيق Zoom مخصصة للعمل مع أنظمة أندرويد وiOS، وmacOS وWindows.

كما أنه للاستفادة من الميزة الجديدة يجب على المستخدم استعمال نسخة التطبيق 5.10.0 أو النسخ الاحدث، وتسجيل الدخول إلى التطبيق، وأثناء المكالمة الفيديو يمكنه إيقاف الفيديو، ومن ثم اختيار الوجه التفاعلي الذي يريده.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "إنستجرام" ستدخل تعديلات على تطبيقها المخصص للأجهزة المحمولة قريبا، إذ ستزيل علامة التبويب الخاصة بالتسوق (Shop) من شريط التطبيق الرئيسي أسفل الشاشة، وستحل محلها علامة (Reels) الخاصة بمقاطع الفيديو القصيرة، كما ستضاف إلى التطبيق بعض الميزات التي تساعد المستخدم على التحكم بواجهات الاستخدام بشكل يجعلها أكثر سلاسة في الاستعمال.

المصدر: اليوم السابع

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