بدء تطوير طائرة دون طيار للتحليق فوق كوكب الزهرة

آخر الأخبارعلم وتقنية › بدء تطوير طائرة دون طيار للتحليق فوق كوكب الزهرة

صورة الخبر: كوكب الزهرة
كوكب الزهرة

توصل فريق من العلماء الروس إلى تطوير طائرة دون طيار على شكل بيضاوي ومجهزة بأربعة مراوح للطيران في جو كوكب الزهرة.

قال فريق العلماء من معهد موسكو للطيران "بالنسبة لمركبة الهبوط ذات النظام الدوار، يُقترح استخدام شكل بيضاوي، وتم اختيار هذا الشكل لأن الشكل الإهليلجي له قيمة من السحب الديناميكي الهوائي عند التحرك على طول وعبر تدفق الهواء".

ويقترح المصممون وضع أربعة دوارات وأربعة محركات وأربعة أرجل داعمة، وسيكون داخل الجهاز بطاريات ليثيوم أيون، سيتم من خلالها تشغيل المعدات العلمية، وأرجل الدعم القابلة للسحب والإمالة، وكذلك المحركات.

ولزيادة العمر الافتراضي للطائرة في جو كوكب الزهرة شديد الحرارة (أكثر من 400 درجة مئوية)، يُقترح وضع طبقة من الهلام الهوائي ريزورسينول فورمالدهايد في الهيكل تحت الجسم.

ومن المخطط أيضا دراسة كيفية تفاعل الزهرة مع الرياح الشمسية، ولماذا لا يوجد مجال مغناطيسي خاص به ، سواء كان ذلك في الماضي.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بدء تطوير طائرة دون طيار للتحليق فوق كوكب الزهرة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
6838

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager