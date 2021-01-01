الكشف عن أقوى توربين رياح بالعالم..بحجم 7 ملاعب كرة..

كشف المهندسون في الصين عن أقوى توربينات رياح في العالم - بحجم سبعة ملاعب لكرة القدم، وتضم التوربيتنات شفرات يبلغ طولها 420 قدمًا (128 مترًا)، ويبلغ قطر دوارها 853 قدمًا (260 مترًا) ـ وتبلغ مساحتها 570500 قدم مربع (53000 متر مربع).
وتقول شركة Haizhuang الصينية لبناء السفن (CSSC)، إن توربينها البحري H260-18MW قادر على تشغيل ما يصل إلى 40 ألف منزل لمدة عام كامل، وفي ظل سرعة الرياح الكاملة، يولد الهيكل 44.8 كيلوواط / ساعة من الكهرباء لكل دورة، وهذا يعني أن التوربين الفردي يمكنه توليد أكثر من 74 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء كل عام.
وتقول CSSC Haizhuang أن هذا يقلل من استهلاك الفحم بمقدار 25000 طن، وانبعاث ثاني أكسيد الكربون بمقدار 61000 طن سنويًا، وأوضحت في بيان: "يمكن لتوربينات H260-18MW توليد المزيد من الطاقة وتوفير منطقة البحر ، بالإضافة إلى عدد المواقع مما يقلل من تكلفة مزرعة الرياح البحرية ويضع أساسًا ثابتًا لتطوير صناعة الرياح البحرية."
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