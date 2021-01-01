الكشف عن أقوى توربين رياح بالعالم..بحجم 7 ملاعب كرة..



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

كشف المهندسون في الصين عن أقوى توربينات رياح في العالم - بحجم سبعة ملاعب لكرة القدم، وتضم التوربيتنات شفرات يبلغ طولها 420 قدمًا (128 مترًا)، ويبلغ قطر دوارها 853 قدمًا (260 مترًا) ـ وتبلغ مساحتها 570500 قدم مربع (53000 متر مربع).



وتقول شركة Haizhuang الصينية لبناء السفن (CSSC)، إن توربينها البحري H260-18MW قادر على تشغيل ما يصل إلى 40 ألف منزل لمدة عام كامل، وفي ظل سرعة الرياح الكاملة، يولد الهيكل 44.8 كيلوواط / ساعة من الكهرباء لكل دورة، وهذا يعني أن التوربين الفردي يمكنه توليد أكثر من 74 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء كل عام.



وتقول CSSC Haizhuang أن هذا يقلل من استهلاك الفحم بمقدار 25000 طن، وانبعاث ثاني أكسيد الكربون بمقدار 61000 طن سنويًا، وأوضحت في بيان: "يمكن لتوربينات H260-18MW توليد المزيد من الطاقة وتوفير منطقة البحر ، بالإضافة إلى عدد المواقع مما يقلل من تكلفة مزرعة الرياح البحرية ويضع أساسًا ثابتًا لتطوير صناعة الرياح البحرية."

قد يعجبك أيضا...

وادعت الشركة، أن ارتفاع إنتاج هذا التوربين يعني أن هناك حاجة إلى وحدات أقل بنسبة 13 في المائة لتوليد 1 جيجاواط من الكهرباء مقارنةً بتركيب طراز 16 ميجاوات السابق.وفي حين أنه لا يزال من غير الواضح مقدار تكلفة بناء توربينات الرياح، يزعم مطوروها أنها ستوفر أكثر من 100 مليون يوان صيني (12 مليون جنيه إسترليني)" في تكاليف البناء.