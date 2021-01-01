تطلق روسيا «سويوز MS-23» لتحل محل المركبة الفضائية التالفة بمحطة الفضاء الدولية

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تطلق روسيا مركبة الفضاء سويوز بدون طاقم إلى محطة الفضاء الدولية في فبراير لتحل محل المركبة الفضائية التالفة التي لا يمكنها إعادة طاقمها بأمان إلى الأرض.

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أن المركبة الفضائية سويوز MS-23 ستنطلق إلى محطة الفضاء الدولية بدون طاقم في 20 فبراير، وستحل محل سويوز إم إس -22 الراسية حاليًا في المحطة .

وعانى سويوز إم إس -22 من تسرب سائل تبريد في 14 ديسمبر بينما كان رائدا الفضاء الروسيان سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين يستعدان للسير في الفضاء، تم إيقاف السير في الفضاء حيث انبعث سائل التبريد لساعات.

ووقالت روسكوزموس في بيانها إن الثقب في خط التبريد كان قطره أقل من ملليمتر واحد، نيازك تسبب في حدوث الثقب .



تم إطلاق سويوز إم إس -22 إلى المحطة في 21 سبتمبر على متنها بروكوبييف وبيتلين ورائد فضاء ناسا فرانك روبيو، كان من المقرر أن يبقوا في المحطة حتى مارس ، عندما أطلقت سويوز إم إس -23 مع رواد فضاء روسكوزموس أوليج كونونينكو ونيكولاي تشوب ورائد الفضاء ناسا لورال أوهارا، سيعود بروكوبييف وبيتلين وروبيو بعد ذلك إلى الأرض على متن سويوز إم إس -22.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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