تطلق روسيا «سويوز MS-23» لتحل محل المركبة الفضائية التالفة بمحطة الفضاء الدولية

تطلق روسيا مركبة الفضاء سويوز بدون طاقم إلى محطة الفضاء الدولية في فبراير لتحل محل المركبة الفضائية التالفة التي لا يمكنها إعادة طاقمها بأمان إلى الأرض.
وأعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أن المركبة الفضائية سويوز MS-23 ستنطلق إلى محطة الفضاء الدولية بدون طاقم في 20 فبراير، وستحل محل سويوز إم إس -22 الراسية حاليًا في المحطة .
وعانى سويوز إم إس -22 من تسرب سائل تبريد في 14 ديسمبر بينما كان رائدا الفضاء الروسيان سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين يستعدان للسير في الفضاء، تم إيقاف السير في الفضاء حيث انبعث سائل التبريد لساعات.
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